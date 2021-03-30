中軍艦在釣島關閉雷達航行 日媒：以實戰想定的行動

日媒產經新聞獨家報導，航行在釣魚台列嶼附近的中國軍艦在換班時，為了不讓日本自衛隊、美軍察覺他們的動向，會關閉雷達航行。報導分析，此舉意味中方以實戰位想定的行動，與反覆入侵釣魚台列嶼日本「領海」的中共海警船進行連動。防衛省已強化監視、警戒。

據日本政府官員指出，被判定是以實戰為想定展開行動的，是在釣魚台列嶼北方約90公里、北緯27度線附近海域航行的中國軍艦。該海域隨時都有兩艘中方軍艦存在，據推測很可能是為了因應釣島附近活動的海警船若發生不可預測的狀況。雖然常態性有兩艘軍艦待命，但並非固定的艦艇，每經過一定時間後，就會進行換班。

報導指出，從2、3年前開始，前往該海域的中國軍艦從出發開始，航行間一直都未啟動水面雷達或對空雷達。直到到達該海域後才開啟雷達。

不使用雷達的情況下航行是種危險行為，將增加與漁船或商船相撞的可能性。據日本政府官員的說法，在周邊有事情況下有時會採取這類行動，但在平時，這是非常不尋常的舉動。

報導指出，有意見分析指出，自衛隊和美軍透過雷達電波識別船隻，中國軍艦的目的可能是為了擾亂日、美，難以掌握中國軍艦何時在北緯27度附近海域交接，從而擾亂日美掌握中國海軍的全貌。

此外，有些中國軍艦則使用日本製造的商船雷達。這可能也是為了避免被識別而採取的另一種措施。

報導指出，自衛隊和美國除使用雷達識別中國軍艦，也運用偵察衛星監視、警戒。但是，依軌道繞行的偵察衛星會有無法捕捉到中國軍艦在東海動靜的空白時間；中方會抓住這個時機展開行動。日本政府面臨進一步加強警惕和監督的壓力。