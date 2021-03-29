俄羅斯：一邊支持緬甸軍方，一邊憂慮平民死亡

（德國之聲中文網）俄羅斯政府周一（3月29日）表示，儘管俄羅斯國防部副部長高調訪問緬甸，以加強雙方軍事聯繫，但是俄羅斯對緬甸平民死亡人數的上升深表關切。

俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）3月26日前往緬甸訪問，引起了權利活動人士的強烈批評，他們指責俄羅斯政府將通過2月1日政變奪權的緬甸軍政府合法化。

緬甸軍政府領導人敏昂萊稱俄羅斯是一個「真正的朋友」，並歡迎俄羅斯軍隊出現在周六緬甸軍人節閱兵儀式上。然而，這一天，是政變以來最血腥的一天──當地媒體報道至少有114名平民死亡。

近年來，俄羅斯和緬甸之間的軍事聯繫不斷加強。莫斯科向數千名緬甸士兵提供軍隊培訓和大學獎學金，並向因涉嫌對平民施暴而被一些西方國家列入黑名單的軍隊出售武器。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一告訴記者，儘管俄羅斯代表團訪問了緬甸，福明出席了閱兵儀式，但俄羅斯對緬甸的立場不應該被誤解。

「我們真的擔心緬甸平民傷亡人數的增加，」佩斯科夫說，「這令人深感憂慮。我們正在非常密切地關注緬甸局勢的發展。」

當被問及對福明出席閱兵儀式的看法時，佩斯科夫說：「你知道我們與緬甸保持長期的、相當有建設性的關系。我們的雙邊關係有所發展，這是看待問題的應有角度。但是，這絕對不意味著我們贊同在緬甸發生的那些悲慘事件。」

張平/洪沙 (路透社)

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