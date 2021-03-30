美：北京可能奪台灣控制權

金融時報報導，美國高階官員認為，中國大陸國家主席習近平可能會把解決台灣問題視為攸關執政正當性、政績的重要成就，美方擔心北京正考慮奪取對台灣的控制權。

拜登政府一名高階官員向金融時報表示：「中國大陸看似正從滿意於『與台灣維持現狀』的階段，轉向更焦躁、測試底線、考慮統一的階段。」

這名官員指出，過去兩個月來拜登政府評估中國大陸的行動後，得出這項結論；他說：「習近平掌權可望邁入第三任；看起來，他已準備好冒更大的風險。」

美國與台灣25日同意加強海岸防衛合作，隔天中共即派遣22架戰機飛越台灣防空識別區，是歷來最大規模的行動。

拜登政府的疑慮升高，呼應日前美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）的警示；戴維森向美國參議員表示，大陸可能「在未來六年內」對台灣採取軍事行動。

預定接任印太司令的印度太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）則表示：「關於台海情勢的預測範圍很廣，我認為這個問題比多數人想像的更迫切。」他指出，大陸已採取其他「挑釁行動」，包括與印度的邊境衝突，顯示大陸的行動愈來愈大膽。

阿基里諾向參議院軍事委員會表示：「情勢已不如原本的預期，因此我一再提及需有迫切意識，應該立即做好準備。」

美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）向金融時報表示：「大陸在許多領域的挑釁行動日益加劇，但對台灣的做法最果斷；大陸在南海、對澳洲經濟脅迫、歐洲戰狼外交、中印邊境等議題都愈來愈強勢，但對台灣軍事、外交等行動的立場更是堅定。」