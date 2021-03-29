新疆家人失蹤 哈薩克人要求北京出面解釋

在中國政府與西方國家針對新疆人權迫害的議題相互制裁的同時，數十名哈薩克人在中國駐哈薩克斯坦阿拉木圖的總領事館外舉行長達一個多月的示威行動。他們舉著親人的照片與海報，在中國領事館外喊著口號，要求中國政府解釋他們在新疆失蹤的家人究竟身在何處。

長期協助新疆再教育營受害者的哈薩克人權團體阿塔珠爾特志願者組織 (Atajurt Kazakh Human Rights) 的創辦人比拉仕(Serikzhan Bilash) 告訴德國之聲，這些哈薩克人從2月8日開始天天到中國領事館外發起示威行動，但近日哈薩克政府開始以新冠疫情為由，阻止他們繼續在中國領事館外示威。

他說：「這些哈薩克人時常被哈國警方威嚇，我認為哈國警方會以防疫為由，禁止他們繼續示威。此外，哈薩克當局也不斷更改示威游行相關的法律，想藉此阻止哈薩克人在中國領事館外示威抗議。」

比拉仕表示，哈薩克政府之所以不願讓哈薩克人在中國領事館外示威，是因為他們怕得罪中國政府，而哈薩克社會也完全無法接受中國在新疆迫害哈薩克人丶維吾爾人與其他少數民族的作法。

他告訴德國之聲：「不僅親人被關入再教育營的哈薩克人對中國政府的作法感到不滿，本地的哈薩克人也有類似的感受。他們認為中國政府不僅非法將大量新疆的哈薩克人關進再教育營，中國政府這種做法也強迫拆散大量的哈薩克家庭。哈薩克社會現在猶如一個火藥桶，隨時可能因為對新疆議題不滿的情緒爆發大規模反中國政府的示威行動。」

哈薩克人苦尋新疆家人消息

數名海外的哈薩克人向德國之聲透露，自2017年起他們與多名在新疆的家人失聯，不少人在2018、2019年才輾轉得知家人已被新疆政府判刑超過十年。目前居住在土耳其的哈薩克公民麥力開•瑪合木提指出，她在新疆的舅舅與兩個姨媽在2018年3月被當地警察帶走，但家屬從未被告知緣由。

麥力開表示，中國政府任意抓捕跟關押哈薩克人的政策對哈薩克人的家庭造成極大傷害，因為家人除了會因此失去工作外，在外也會被他人貼上標簽，認定是「罪犯」的家屬。她告訴德國之聲：「我的舅媽與兩個姨媽的老公去警察局詢問他們家人被關在哪時，警察威脅他們說，如果他們詢問家人的下落的話，他們也會被抓走。我姨媽的先生也因為妻子被抓走，導致他失去了工作。」

麥力開說，後來舅舅與姨媽的家人被准許去探視他們，但兩名姨媽見到家人時只能不斷哭泣，舅舅看起來也消瘦了不少。她說：「我們最後一次得知的消息是，我舅舅跟我舅媽見面時說，告訴國外的家人我過得很好。我們懷疑是中國警察要求他告訴我們，他活得非常好，不需要我們關心。」

另一名哈薩克公民庫木斯汗•巴辦向德國之聲表示，他的弟弟與弟媳婦在2018年相繼被新疆政府關進再教育營，雖然兩人數月後陸續獲釋，但他的弟媳持續被軟禁在娘家，無法回家與他弟弟團聚。他弟弟在2019年12月再次被當地政府以朗誦名為《哈薩克的委屈》的詩歌再次入獄。

巴辦說：「我弟弟至今仍被關在新疆昌吉州乎圖壁縣監獄。入獄前，他便有肺與肝等健康問題，我們對他的現狀一無所知，當地政府也禁止我在新疆的父母丶親戚和弟媳與我聯系。我們無法透過他們得知更多關於我弟弟的消息。」

此外，哈薩克公民古麗皮豔木•卡孜白克也說，她的媽媽在2017年12月被新疆政府以做禮拜為由判了12年的刑期。另一名哈薩克公民帕麗達•哈布裡別克的先生則是在2017年9月在新疆服完間諜罪13年的刑期後，立即又被當地政府送進再教育營。她告訴德國之聲：「我先生還未能與親戚見上一面，又被當地政府關進再教育營，他失去自由至今已17年，新疆政府仍不願放人。」

麥力開說：「我的姥姥已80多歲，在我舅舅與姨媽都被關進再教育營後，她自己一人在新疆生活。她有哈薩克護照，我們原本也打算將她接到哈薩克斯坦與我們一起生活，但由於中國政府沒收了她的護照，她無法離開新疆。」

哈薩克政府的艱難處境

哈薩克斯坦外交部3月12日曾向媒體表示，他們已向中國「求助」，希望他們協助解決新疆再教育營受害者家屬提出的要求，也就是釋放他們被關押於再教育營的家屬。哈薩克斯坦外交部發言人Mukhtar Karibai指：「我們已要求中方與這些家屬會面，並根據他們的投訴作出決定，以讓示威者不再每天聚集在中國領事館前。」

哈薩克斯坦外交部證實，部分哈薩克公民以及有親屬在哈薩克斯坦的中國公民已有一段時間無法再從新疆入境哈薩克斯坦。他說：「我們遵守的其中一個國際准則是，一個國家不能干涉另一個國家的內部事務，但由於另一個國際准則規定不能讓近親分離，我們正努力解決這個問題。」

長期研究新疆與中亞議題的美國喬治華盛頓大學教授羅伯茲 (Sean Roberts) 接受德國之聲訪問時表示，哈薩克斯坦政府之所以對新疆再教育營的議題始終未采取明確立場，是因為哈薩克斯坦政府並未養成回應公民社會要求的習慣。

此外他還說，部分哈薩克斯坦公民也擔憂其政府可能越來越依賴中國，這個擔憂更有可能讓哈國公民社會對中國產生敵意，也讓哈國政府越來越無法忽視中國相關問題。「考量到哈薩克斯坦在經濟上如此仰賴中國，我認為哈薩克斯坦政府會盡量避免對這個議題作出回應。」

羅伯茲認為，隨著中國與西方國家在新疆議題上產生更多歧見，哈薩克斯坦的處境將變得更困難，因為該國長期通過避免在地緣政治議題上表態來維持經濟的成功表現。他說：「由於哈薩克公民社會越來越關注新疆的議題，這會讓哈薩克斯坦政府的處境變得更困難。」

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