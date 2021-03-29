土耳其女權倒退 伊拉克性平正萌芽

同樣是伊斯蘭中東國家，土耳其與伊拉克的女權發展卻是兩樣情！日前土耳其總統艾爾段宣布，退出保護婦女權利的伊斯坦堡公約，引發土耳其女性抗議。反觀伊拉克女權運動，在知名影星暨導演甘杜爾與律師艾德華等人的努力下，正逐漸改變伊拉克父權社會的現象。

土耳其退公約惹議

根據《德國之聲》報導，土耳其總統艾爾段近日宣布，要退出保護婦女免於暴力傷害的伊斯坦堡公約，在土耳其境內引發怒火。伊斯坦堡的上千名民眾27日選擇上街抗議，更有標語寫著「保護女性，而非暴力加害者」。世衛組織統計，土耳其有38%女性一生中曾遭受其伴侶施加的暴力，若退出公約，情況只會變本加厲。

身為伊斯坦堡公約的合約創造地與創始簽署國，土耳其此舉讓歐洲各國十分震驚。但艾爾段所屬政黨正義與發展黨的內部保守派人士表示，強調性別平等與禁止任何性別上歧視的伊斯坦堡公約，根本就是在毀棄傳統家庭觀念並鼓吹同性戀。面對土耳其在女權上走回頭路，土耳其百姓恐不會輕易買單。

伊拉克女權運動萌芽

不同於土耳其的退步，伊拉克女權運動則開始蓬勃發展。年僅29歲的知名影星暨導演甘杜爾已經投身影界17年，也透過拍攝紀錄片來推動伊拉克女權運動。近年來，伊拉克女權人士不時傳出遭不明份子暗殺，但她仍勇於發聲，替飽受父權社會打壓的伊拉克女性點起一盞明燈。

《半島電視台》早在2012年，甘杜爾也與她女權運動上的導師，在伊拉克奮鬥超過50載的律師艾德華相識。她們除了在各自的領域上繼續為女權奮鬥外，今年也選擇合作，要透過甘杜爾掌鏡的獨立紀錄片來收錄兩人各自的努力與遇到的困境，讓更多女性看見希望。

儘管離伊拉克男女平權還有好長一段路，甘杜爾也從近年來的社會運動看到希望。她發現年輕的伊拉克社運份子會不分男女地攜手上街抗議，而不再是只有男性會拋頭露面。「這些年輕伊拉克人讓我深感啟發。他們能透過他們的勇氣來改變伊拉克」，她如是說。

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