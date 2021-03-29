緬甸政變後最血腥的一天：德美等12國譴責暴力

（德國之聲中文網）來自12個國家的軍方領導人在一份聯合聲明中共同譴責了3月27日緬甸軍政府針對平民的暴力行為。這些國家分別為德國、美國、英國、意大利、希臘、荷蘭、丹麥、日本、韓國、加拿大、澳大利亞和新西蘭。

這些國家的軍方領袖指出，緬甸軍方因為其行動而喪失了人民的尊重和信任，他們敦促緬甸軍方「停止暴力，努力恢復緬甸人民的尊重和信任」。

周六（3月27日）是緬甸軍人節，當日舉行了一年一度的建軍節閱兵式。緬甸國防軍總司令敏​昂萊在閱兵式上再次為政變辯護，並承諾會在新選舉後放棄權力。敏昂萊表示，軍方將保護人民並爭取民主。但他同時也對緬甸各地爆發的示威活動發出警告。

同一天，當地媒體和目擊者稱，緬甸安全部隊暴力鎮壓各地示威。據路透社報道，周六在緬甸有至少114名軍政府反對者遭安全部隊殺害，是2月1日軍事政變以來最血腥的一天。

聯合國方面表示，周六遭安全部隊殺害的人中還有孩童。聯合國秘書長古特雷斯在3月27日表示，「以最強烈的言辭譴責當天緬甸安全部隊殺害平民的行為」。

「是時候出手干預了」

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）將緬甸軍政府的行動稱之為「大規模謀殺"。他說，現在是世界應該出手干預的時候了，並表示如果不是通過安理會，那麼就應該通過一場針對緬甸問題的國際峰會。

安德魯斯指出，可以停止石油、天然氣付款從而切斷緬甸軍方的現金流，或者阻止讓緬甸軍方獲得武器。他表示，僅僅言語上的譴責是不夠的，是時候採取強有力的協調行動了。

華盛頓：勇敢的緬甸人民拒絕軍政府統治

美國駐緬甸大使維德爾（Thomas Vajda）發表聲明說，周六的流血事件「非常令人恐懼」，稱緬甸軍方正在謀殺他們本應該保護的人。「緬甸人民已經明確表達：他們不想生活在軍事統治下。我們要求立刻停止暴力，恢復民選政府。」

美國國務卿布林肯周六也表示，暴力鎮壓抗議活動表明，「軍政府要為少數人的利益而犧牲人民的生命」，「勇敢的緬甸人民拒絕軍方的恐怖政權」。

據路透社報道，緬甸抗議者們在周日舉國哀悼，並誓言會一直抗議到軍政府統治結束。

自2月1日軍事政變以來，緬甸軍政府持續面對大規模的抗議活動。示威者們提出釋放昂山素季、恢復民選政府等要求。

最近幾周，安全部隊對示威活動的鎮壓愈演愈烈，使用催淚瓦斯、橡皮子彈、槍擊等手段驅散集會。據當地人權活動人士稱，迄今為止已有超過2600名示威者被捕，近420人被殺。

王凡/李魚（路透社，法新社，德新社）

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