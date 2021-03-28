民兵船還是漁船？菲律賓派戰機偵察中國船隻

據路透社援引菲律賓國防部長洛倫扎納（DelfinLorenzana）表示，菲律賓軍方正派遣輕型戰鬥機飛越南中國海爭議水域，在該水域有數百艘中國船只。菲方再次要求這些船只立刻撤離。

這裡提到的爭議海域是指牛軛礁（WhitsunReef）所在海域。牛軛礁在馬尼拉200海裡專屬經濟區內。

沒有所謂的中國海上民兵船

針對南中國海牛軛礁附近聚集的200多艘中國船只，存在不同說法。菲律賓方面稱之為「一大片有威脅的勢力存在」，認為它們這是由海上民兵駕駛的。中國方面則強調，沒有所謂的「中國海上民兵船」，這些都是普通的漁船在避風。

中國駐菲律賓使館3月22日發表聲明表示：「牛軛礁是中國南沙群島的一部分。長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚。近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。」

菲律賓國防部長洛倫扎納（DelfinLorenzana）則在一份聲明中表示，菲律賓每天都在派軍機去監察情況，菲律賓軍方也會加強其在南中國海的軍事力量，進行「主權巡邏」並保護菲律賓漁民。

對於中方船只集結，菲律賓總統杜特爾特表達了擔憂。據路透社報道，杜特爾特的發言人稱，這位總統近日向中國駐菲律賓大使黃溪連重申，菲律賓在2016年贏了南海仲裁案，海牙針對主權歸屬做出了明確的仲裁。

南海本無事？

中國官媒環球網近日刊登的一篇「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波的分析文章指出，最近南海氣象條件不好，中國漁船在九章群礁「合乎情理」。文章稱「理性來看，沒有任何跡象表明中國近期要『脅迫菲律賓』或在南海搞大動作。中國在……積極與東盟國家落實『南海各方行為宣言』並推動『南海行為准則』的磋商。」

這篇文章還指出，該事件受到關注是因為「部分域內和域外國家在大肆炒作」，並特別點名美國和日本。

南中國海具有重要的戰略意義和豐富的海洋資源。針對其主權歸屬，多年來一直存在爭議。除了中國和菲律賓外，越南、馬來西亞、文萊和台灣也都宣告對這片海域擁有部分主權。

2016年7月，海牙仲裁庭做出中國在南海的主權主張「沒有法律基礎」、中國在南海海域不享有「歷史性權利」的裁決。不過，中國拒絕參與仲裁法院的任何裁決，並且稱，該判決「非法無效」。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】