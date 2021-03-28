快訊

釀蘇伊士運河大塞船 彭博：長賜號擱淺前大超速

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農心集團創辦人病逝 「辛拉麵」命名原因曝光：與辣無關

香港01 / 朱利安
辛拉麵並非意指辛辣，而是取自發明者辛春浩的姓氏。圖／取自YouTube辛拉麵廣告
辛拉麵並非意指辛辣，而是取自發明者辛春浩的姓氏。圖／取自YouTube辛拉麵廣告

韓國農心集團創始人辛春浩昨（27）日病逝，享年92歲，辛春浩為樂天集團創始人，也是樂天現任名譽會長辛格浩的弟弟，在自立門戶後，他先後研發出辛辣麵（又稱辛拉麵）、鮮蝦片等人氣商品，在韓國更有「命名達人」、「拉麵王」的稱號。不過，原來深受大家喜愛的辛辣麵，其「辛」字並非意指辛辣，而是取自發明者辛春浩的姓氏。

根據韓聯社報導，辛春浩生於1930年，在1965年創立農心公司，其後研發出多款深受韓國人喜愛的商品，包括被稱為「國民拉麵」的辛拉麵、橄欖油炸醬面、鮮蝦片等。

現時在全球100多個國家及地區熱賣的辛辣麵，早在1986年推出至今仍是韓國人心中的即食麵首選，由1991年開始一直穩佔韓國即食麵市場銷量首位。但其實許多人以為辛拉麵的「辛」字是指其味道太辣，但真相是取自辛春浩的姓氏，他也相信漢字更能表達品牌形象，突顯出辛辣的感覺。

至於農心旗下的浣熊泡麵（너구리）、安城湯麵（안성탕면）與炸醬義大利麵（짜파게티）及鮮蝦片（새우깡）等，名字同樣出自辛春浩之手，款款產品均在全國熱賣，成功打入平民市場，因此他在當地有「命名達人」之稱。

延伸閱讀：

日本扶手電梯跌倒意外每年400宗 埼玉縣立法通過禁止行走成首例

捐贈毛衣藏4萬美元店員誠實歸還 物主回報令她落淚

文章授權轉載自《香港01》

拉麵 泡麵

相關新聞

俄羅斯最大獨立報被噴化學物攻擊 總編輯：要我們噤聲的威嚇

俄羅斯最重要獨立報「新報」（Novaya Gazeta）的辦公室幾天前被人噴灑不明物質，事後數名員工感到不適。總編輯穆拉...

農心集團創辦人病逝 「辛拉麵」命名原因曝光：與辣無關

韓國農心集團創始人辛春浩昨（27）日病逝，享年92歲，辛春浩為樂天集團創始人，也是樂天現任名譽會長辛格浩的弟弟，在自立門戶後，他先後研發出辛辣麵（又稱辛拉麵）、鮮蝦片等人氣商品，在韓國更有「命名達人」、「拉麵王」的稱號。不過，原來深受大家喜愛的辛辣麵，其「辛」字並非意指辛辣，而是取自發明者辛春浩的姓氏。

布里斯托抗議者反新法案暴力襲警 英相痛批可恥

英格蘭西部布里斯托市（Bristol）的抗議者為反對新的犯罪防治法案，近來3度發動夜間暴力抗議，昨天並傳出攻擊警察情事。...

金融時報：美國擔心北京考慮奪台灣控制權

金融時報報導，美國高階官員認為，中國大陸國家主席習近平可能會把解決台灣問題視為攸關執政正當性、政績的重要成就，美方擔心北...

日本前首相安倍：亞洲已成美中對立最前線

日本共同社報導，日本前首相安倍晉三27日在新潟市舉行的自民黨新潟縣支部聯合會會議上演講表示，包括日本在內的亞洲地區已成為...

印尼錫江教堂疑遭自殺攻擊14傷 傳炸彈客身亡

印尼南蘇拉威西省首府錫江巿（Makassar）一間天主教堂外今天疑遭到兩名自殺炸彈客攻擊，傳其中一人身亡，目前為止有14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。