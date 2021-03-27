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政變以來最血腥的一日！緬甸安全部隊槍殺逾90人

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
緬甸軍方27日在首都奈比多舉行軍人節閱兵活動，宣稱捍衛民主，示威者號召十萬民眾上街抗議。 歐新社
緬甸軍方27日在首都奈比多舉行軍人節閱兵活動，宣稱捍衛民主，示威者號召十萬民眾上街抗議。 歐新社

緬甸軍方27日在首都奈比多舉行軍人節閱兵活動，宣稱捍衛民主，示威者號召十萬民眾上街抗議。國營電視台26日晚間發布訊息警告民眾，如果上街「將對著頭部或背部開槍」。據統計，安全部隊已槍殺逾90名街頭抗議民眾，反政變團體譴責「今天是軍恥節」。

經過幾天的無聲罷工之後，抗議人士號召在全國進行大規模街頭示威活動。今日緬甸報導，安全部隊在緬甸境內多個地區開槍射殺支持民主的抗議群眾，已有91人因此喪命，第二大城瓦城就有29人死亡，是政變以來最血腥的一日。

由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會發言人薩沙參加線上論壇時說，「今天是軍恥日，軍方將領正在慶祝軍人節，而他們才剛屠殺超過300名無辜平民」。

根據最新統計，迄日為止，已有超過400人遭軍警殺害，近九成死於槍殺，逾3000人被捕。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊主持閱兵式，他透過全國電視實況轉播表示「軍方尋求與全國攜手共同捍衛民主」，軍政府會保護人民，使全國恢復平靜。

敏昂萊也重申舉行大選的承諾，但沒有說明具體時間表，僅稱國家管理委員會將按照已制定的時程和目標履行職責。

緬甸軍方以去年十一月議會選舉有弊為由，二月一日發動政變，逮捕或軟禁包括國務資政翁山蘇姬在內的反對派人士，宣布實施為期一年的緊急狀態，並血腥鎮壓上街抗議的平民。

緬甸 軍人節 敏昂萊

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