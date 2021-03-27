台海戰爭「比想像中快」...印太戰略下日本能否幫忙？

「我想比大多數人想像地都更要迫在眉睫」，美國印度太平洋艦隊司令阿基裡諾（John Aquilino），23日在參議院軍事委員會上的一席話，證實美國官方對於中國跟台灣發生台海軍事衝突的擔憂已經愈來愈深。他強調「中國共產黨目前就是以排除美國在地區上的軍事威脅為目的不斷增強軍力」。

不過，阿基裡諾再度重申「堅強的美日同盟，將會是印太的戰略基礎」。他認為日本將來除了可以準備與美軍相互運用的防空、導彈防禦、制空力，平時對海上警備與情報蒐集等都相當重要。他並呼籲國會在2022年起的6年內，替印太艦隊追加270億美金的預算。

日本與台灣都位於第一島鏈，在美日印太戰略中的位置也相當重要。然而，中國近幾年強化在東海與南海的軍事威脅，這些海域的衝突風險不斷升高。在中國與歐美各國關係日漸惡化之際，中國軍機在台灣周圍繞行的次數也與日俱增。

日本有美軍駐紮，美軍與自衛隊全天候監視中國行動。位於沖繩縣的美軍嘉手納基地是遠東最大的美軍基地，駐有2萬名以上美軍。然而，一但台海真的爆發衝突，恐怕是迅雷不及掩耳，到時日本的角色應該要如何定位？

台灣有事日本隨時待命

前早稻田大學教授，現代中國研究所長天兒慧就指出，中國對台的戰爭型態，第一階段就是對政府中樞迅速破壞，攻擊總統府及主要建築物後，拘捕必要的指導階層。第二階段就是解放軍大量登陸後、實施戒嚴。第三階段就是扶植親中派為樹立新政權做準備。

天兒也指出，一但台灣遭到進攻，日本基於地政學與安全保障等意識，不可能坐視不管，會以美日安保為依據對美軍做實質的支援。同時日本的民間機關與NGO團體相當多，會立即動員投入，他們過去幾年在全球的戰爭人道援助中已經獲得很好的經驗。

另外據其他知情人士指出，台海發生衝突時，日本就算不能明著幫忙，也會將自衛隊開拔到領海與領空的最高極限，用以警示解放軍。

特別是現在的防衛大臣岸信夫，是相當知名的「親台派」，過去也對台灣與香港的局勢發表過許多談話。根據其他消息，未來幾年日方在西南諸島（九州南部大隅諸島到沖繩南邊八重山群島）與釣魚台群島的軍事防衛將會比過往都還要強化。

日本《產經新聞》也分析，中國會用大量地導彈進攻台灣，事實上沖繩美軍基地也是導彈的攻擊目標。過去日本政府在安倍晉三時期，就有考慮要開發「敵對基地攻擊能力」導彈系統，但後來因為這種系統「屬不屬自衛權限」的爭議，讓討論暫時遭到擱置。

至今中國仍粗估擁有至少1250座中長程導彈，該報認為日本也要強化導彈防護網，以備在關鍵時刻先精準打擊。

不過天兒慧也表示，如果台海衝突中國第一階段真的成功，進行到第二、第三階段時，一定會碰到全台廣泛抵抗，這時日本也會發揮民間援助角色，非政府組織等會在此時投入，爭取國際輿論認同。

美中降溫後日方再居中協調？

天兒慧也補充，台灣政府現在的角色恰如其分，在不挑釁的狀況下又在疫情當中取得國際輿論的廣泛認同，並且積極地跟其他國家展開多方面的對話。

在2021年的全國人大後，中國官方在美國阿拉斯加與美方唇槍舌戰、隨後又跟俄羅斯發表共同聲明。有分析指出，中國內部過去在碰到矛盾紛爭時，就會強化對外的形象來鞏固政權，必要時甚至會發動邊境軍事行動凝聚民心。而現在對台灣壓迫漸強、東海南海的行動與中印衝突等，都有類似影子。

對於這樣的說法，天兒慧分析，2021年畢竟是共產黨建黨一百週年，明年又是共產黨20屆全國代表大會，習近平還是想打造一個權力跟制度都很穩固的領導體制。而在香港的自由空間受到壓迫之際，台灣當局則藉助有利的民意穩住了執政優勢。

而日本不可能扮演主動的角色，只能不斷呼籲維持現狀對中國和台灣都是一個更好的選擇。他預測美中雙方都在氣頭上，等到疫情過去、經濟開始慢慢復元後，美中的對話是否可能透過日本的外交，有更柔軟的應對也說不定。就如同當時美中貿易戰，美中領導人也是在日本大阪的G20高峰會上，有了另類的對談。

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