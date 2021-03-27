年輕嫩媽外出6天大狂歡 獨留20個月大女兒在家餓死

英國東薩塞克斯郡的雷威斯王家法庭（Lewes Crown Court）26日開庭審理一樁慘案，一位今年19歲的年輕媽媽被控外出一連狂歡6天，將自己年僅20個月大的女兒獨自留在家中活活餓死，小報更揭發她不只在女兒被發現死亡當天還在推特兜售音樂會門票，幾個月後還想著要當模特兒。

英媒報導，這名年輕媽媽名叫沃菲（Verphy Kudi），14歲開始多次鬧失蹤，數度成為警方協尋對象，沒有固定地址，2019年12月事發當時住在布萊頓（Brighton）一個「支持性住宅區」公寓。女兒阿希雅（Asiah Kudi）出生於2018年3月，生父不詳，隔年9月隨母親被社福機安置於現址。由於她並未列入兒童保護計畫，因此沒有指派社工訪查。

根據報導，沃菲在自己生日當天出門，沒有為留在家中的阿希雅準備水與食物，就逕自跑到倫敦、考文垂與距離住處約240公里的索利赫爾（Solihull），連日參加慶祝自己滿18歲的生日派對。

從監視器畫面可見，沃菲於2019年12月5日下午5時39分出門，等到11日晚間6時6分才結束大放縱回家，隨後撥打999急難救助專線，通報自己的女兒沒有醒來，阿希雅隨即被送到當地的兒童醫院，被宣告到院前心肺功能停止。

阿希雅的遺體經過驗屍與鑑識調查，發現她曾挨餓、脫水與出現流感，裁定為疏忽致死，住處相關單位工作人員調查過監視器畫面後報案，警隊、健保與社工機構隨後啟動重案調查。但從每日郵報挖出推文可看到，沃菲在女兒死亡當天早上還在兜售音樂會門票，2020年10月還在推特貼出自己的美照，請網友支持她成為Pretty Little Thing的模特兒，幾乎看不出女兒死亡前後對她有什麼影響。

沃菲2020年10月被捕後一直被羈押，26日出庭坦承過失致死有罪。法官隨後裁定還押，刑期預定5月28日公布，但可能會因心理評估報告而推遲。