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埃及火車相撞！三節車廂出軌 已知造成32死60多人傷
埃及南部26日發生火車相撞事故，已知造成32死60多人受傷。事發地點位於Sohag省，距離埃及首都開羅約460公里。有三節車廂出軌，當局出動49輛救護車前往搶救。
【中央社／開羅26日綜合外電報導】
埃及衛生官員今天表示，南部發生兩班列車互撞事故，造成至少32人死亡，66人受傷。
衛生部發表聲明說，數十輛救護車已趕往索哈省（Sohag ）泰赫塔（Tahta）區的事發地點，當地位於首都開羅以南大約460公里處。
法新社看到的畫面顯示，有多節車廂翻覆。
埃及近年來鐵路死亡事故不斷，普遍歸咎於基礎設施不足，且維護欠佳。其中死傷最慘重的事故之一發生在2002年，一班人滿為患的列車在開羅南方嚴重失火，造成373人死亡。此後至今又發生了多起死亡事故。
去年3月開羅兩列客車對撞，造成13人受傷，全國鐵道交通一度中斷。
BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W— BNO News (@BNONews) March 26, 2021
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