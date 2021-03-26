埃及火車相撞！三節車廂出軌 已知造成32死60多人傷

德國籍科研船「Polarstern」號上的研究人員上個月發現，他們在對的時間出現在對的地點。當時科研船駛近南極洲的北部邊緣，一座大小相當於整個洛杉磯市的巨型冰山正從南極大陸分裂出來，讓被它覆蓋在底下50年的海床得以重見天日。科研船於是勇闖冰山與南極之間的裂縫狹海，在海底拍到各種古怪生物，令研究人員直呼驚奇。

2021-03-26 15:49