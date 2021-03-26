同拜登視訊會晤後 梅克爾繼續推「歐洲對華政策」

周四（3月25日）歐盟舉行例行視訊峰會，美國總統拜登也較為罕見地加入進來，上一次美國首腦介入歐盟會議是2009年。這個閉門會議結束後，德國總統梅克爾在記者會上介紹了當日會談日程和結果。梅克爾說，「我們交流了對大西洋兩岸關係的看法，拜登總統說了他的意見，歐盟理事會常任主席米歇爾(Charles Michel)和輪值主席、葡萄牙總理科斯塔（António Costa）闡述了我們歐盟的立場。我們歐盟一方明確指出了我們的利益」。

梅克爾說，「我們有很多共同利益值得繼續維護，比如在氣候保護方面進行合作，結束貿易爭執，比如結束波音和空客之間的關稅糾紛」。

t說，拜登總統提及同俄羅斯、中國以及土耳其的關係。「我希望拜登總統今年夏季訪問北約，今天我們只是相互認識一下，但這是一個非常重要的姿態，表明我們又進入到頻繁交流的時期。」

有記者提問，拜登今天有沒有對中國表現出「進攻性」？如果德國繼續走近美國，是否擔心德方經濟利益受損？

梅克爾回答：「這裡牽涉的不僅是經濟利益，而是貫徹我們所說的『歐洲主權』。很清楚，同美國我們有著共同的價值基礎，但另一方面，我們也有各自的利益。如同美國同中國在阿拉斯加展開長時間、詳細的對話，我們也將同中國展開會談。我們早已知道中國是制度競爭者（Systemwettbewerber），但同時我們還要考慮，怎樣將價值觀和利益結合起來，產生一個歐盟對華政策，你們知道，我為此付出很大努力，並且將繼續這樣做。同美國，我們有很多共同之處，但並非完全認同（keine Identitaet）。這是非常明確的。」

歐盟經濟主導的對華政策在改變

多年以來，布魯塞爾把中國看成貿易夥伴，雙方從中均獲益頗豐。尤其是德國經濟與中國的交織最為密切。根據《世界報》報導，歐盟對華出口總額的一半來自德國。2019年，歐盟委員會推出的中國戰略文件首次將中國定義為「制度性對手」（Systemrivale），即指中國代表與歐盟不同的價值體系，並在國際舞台上積極推廣這一體系。此後歐盟的對華關系中明顯加強了政治因素，但就總體而言仍然由經濟思維主導。這一背景下，2020年底歐盟頂住來自華盛頓的壓力，與中國簽署了歷時7年談判的《歐中投資協議》。該協議須經歐盟議會通過後才能生效，而它近期卻陷入歐中制裁與反制裁的政治漩渦，其中中方制裁的名單裡包括歐盟議會議員。

美國方面，拜登就任美國總統後，在很多領域進行了「撥亂反正」，將前任特朗普尤其在國際合作領域的政策重新扳回到以前的道路上，但唯獨在對華政策方面，拜登政府基本上延續了前任的強硬路線。

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