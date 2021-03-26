新加坡永順集團駁非法運油至北韓：油輪5年前已出售

外媒報導，總部位於新加坡的石油貿易商「永順集團」（Winson Group）與其在台的分支「永順船舶股份有限公司」非法運油到北韓。對此內容，永順集團今發聲明表示，2016年已出售「鑽石8號」（Diamond 8），沒有監督與使用權利，販賣對象也無聯合國禁運名單，保留法律追訴權。

北韓遭國際制裁，仍從海外非法進口石油。外媒追蹤多艘涉及北韓非法駁油的油輪，揭發與新加坡大型石油貿易商永順集團「鑽石八號」（Diamond 8）有關；2019至2020年間，「鑽石八號」被聯合國標記至少3次違法運油，報導中提及，「鑽石八號」與其船舶供應商，連結至「永順集團」台灣高雄市的分公司「永順船舶」。

永順集團發出四點聲明，一、2016年出售「鑽石8號」（Diamond 8），對油輪沒有任何監督跟使用權利。二、該公司油品販賣對象沒有任何聯合國禁運的黑名單，油品貿易符合美國KYCC規範，另要求下游供應商的貿易油品販賣也要符合相同規範。三、報導內指稱的「2艘油輪均屬永順集團」並非事實，其中一艘非永順集團所有，另艘因集團沒有使用需求，已將船舶出租他人，沒有經管這艘船舶的商業運營。第四、永順集團是合法公司，所有業務交易均合法透明，不實報導損害商譽，保留法律追訴權。