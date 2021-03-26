布林肯：與北約和歐盟的合作較以往關鍵

美國國務卿布林肯(Antony Blinken) 25日表示，現階段的盟友間合作比近期歷史上任何時刻都重要，與北約和歐盟的關系將會是克服挑戰的關鍵。

布林肯在布魯塞爾進行為期三天訪問的最後一天發表談話，他繼續進行許多歐洲官員所說的魅力攻勢（charm offensive），藉此贏回在前任美國總統特朗普的四年磨難中，那些被排擠的盟國的支持。

「我帶著一個特別的重點來到這裡，那就是明確表示美國要重振我們的盟友與伙伴關系的決心，」布林肯表示。

美國總統拜登隨後通過視頻會議向歐盟領導人們發表講話，這是自2009年美國前總統奧巴馬以來首次做出這樣的姿態。白宮在一份聲明中說，拜登告訴歐盟領導人，華盛頓和歐盟必須確保「民主國家制定規則，而非專制國家」。

​​​​歐盟峰會主席米歇爾（Charles Michel）誓言與華盛頓合作，以維護全世界民主。

布林肯在布魯塞爾對美國外交官說，他希望修補並「現代化」與盟國間的關系，以專注在新挑戰之上。這些挑戰包括中國崛起丶COVID-19丶氣候變遷丶更強硬的俄羅斯丶保持相對於競爭對手的技術優勢等。

「現在比起我參與這些議題以來的任何時刻都有更好的行情，我們再次得以尋找合作的方式，」布林肯說。周三，布林肯通過正式對話，贏得了歐盟官員對於共同對抗中國勢力的支持。這是北京一直極力希望避免發生的對話。

布林肯說：「拜登政府的一個基本原則是與我們的朋友進行磋商，越早越好，越經常越好。」

不過，以下問題依然存在：土耳其購買更多俄羅斯導彈丶俄羅斯和德國之間正在建設的北溪2號管線（Nord Srtream）受到華盛頓反對等。

當美國盟友的代價

布林肯在周三還說：「我們的一些盟友正在朝著錯誤的方向前進。」雖然他沒有點名國家，但外界認為他指稱的是匈牙利丶波蘭和土耳其在民主問題上倒退。他強調，盟友們需要為美國的利益服務，北約盟友必須協助付出自己的國防費用。他說：「如果不展示出他們如何為美國人民提供服務，我們就無法維持有效的聯盟。」

德國之聲評論員Barbara Wesel發表評論說，美國又重新將捍衛民主價值放回台面上，她認為歐盟可以從整頓與歐盟當中一些國家、或是北約盟國土耳其的關系開始。另一方面，歐盟國家政府也將了解到，與美國的夥伴關系得付出更明確的政治代價。

中國在周一決定對美國、歐盟、加拿大、英國進行反制裁，這似乎使得歐洲和美國的關系更加緊密。歐洲多國政府召見中國大使，要求他們解釋北京對歐盟人民施行的制裁措施，布林肯說：「我們相信，（通過）持久的關系，......我們可以克服任何挑戰。」

李玟儀/楊威廉 (路透社等)

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