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金正恩沒親自視察！北韓宣布試射新型戰術導引飛彈
北韓官媒朝中社26日宣布，北韓國防科學院前一天成功試射兩枚新型戰術導引飛彈，精確擊中距離陸地600公里的朝鮮半島東部海域標靶。值得注意的是，國家領導人金正恩當天在首都平壤視察，飛彈試射是由勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲出席指導。
根據南韓韓聯社轉述，此次試射的導引飛彈是「改進型武器系統」，彈頭重2.5噸，同時驗證固體燃料發動機的可靠性，也證實低空滑翔飛行的軌道不規則性。
據推測，北韓此次試射的飛彈可能是曾亮相過的「KN-23」彈道導引飛彈改良版。韓聯社稱，這一款飛彈被稱為北韓版俄式9K720伊斯坎德爾飛彈，使用固體燃料，機動性很高，只需10至15分鐘就可發射。
另據南韓中央日報爆料，其實北韓早在美國總統拜登就職隔日的1月22日就發射巡弋飛彈，也是拜登上台後的第一次挑釁。
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