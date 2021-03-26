日媒：美日將簽署共同文件 明記釣魚台適用美日安保

日媒讀賣新聞獨家報導，日本首相4月上旬訪問美國時，雙方將簽署共同文件，作為兩人初次會談的成果。其中，可望明記釣魚台列嶼海域適用美日安保第五條的範圍。

另外，為了因為圍繞著台灣日益緊張的局勢，美日也考慮在文件中確認「台灣海峽和平與穩定」的重要性。

報導指出，這項訊息獲得多名的政府官員證實。顧慮到中國的影響，共同文書除了明記釣魚台列嶼適用美國對日防衛義務基礎的美日安保條約第五條範圍，還有建構不依賴特定國家的稀土、醫藥品供應鏈等，在安保領域上更進一步的深化合作。

報導提到，美日兩國政府以16日在東京舉行外交、防務2+2會談，及外長會談時，針對安保領域達成的協議事項為基礎，正在彙整兩國領導人共同文件的內容。

中國海警船頻繁侵入釣魚台列嶼的日本「領海」，為了對抗中國日益增長的霸權主義，美日將為實現自由開放的印太地區，加強合作；美方提供核武器在內等「擴大威懾力」；推進北韓的完全非核化；解決日本人遭北韓綁架的人質問題展開合作，預計都將寫在共同文件中。