快訊

「新疆棉」風波持續發酵 Nike、adidas股價大跌

五股住宅大樓疑行動電源爆炸 男子左手掌斷肢僅剩1指

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日媒：美日將簽署共同文件 明記釣魚台適用美日安保

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
美國國務卿布林肯（左）與國防部長奧斯丁（左二）與日本外相茂木敏充（右一）和防相岸信夫舉行2+2會談。法新社
美國國務卿布林肯（左）與國防部長奧斯丁（左二）與日本外相茂木敏充（右一）和防相岸信夫舉行2+2會談。法新社

日媒讀賣新聞獨家報導，日本首相4月上旬訪問美國時，雙方將簽署共同文件，作為兩人初次會談的成果。其中，可望明記釣魚台列嶼海域適用美日安保第五條的範圍。

另外，為了因為圍繞著台灣日益緊張的局勢，美日也考慮在文件中確認「台灣海峽和平與穩定」的重要性。

報導指出，這項訊息獲得多名的政府官員證實。顧慮到中國的影響，共同文書除了明記釣魚台列嶼適用美國對日防衛義務基礎的美日安保條約第五條範圍，還有建構不依賴特定國家的稀土、醫藥品供應鏈等，在安保領域上更進一步的深化合作。

報導提到，美日兩國政府以16日在東京舉行外交、防務2+2會談，及外長會談時，針對安保領域達成的協議事項為基礎，正在彙整兩國領導人共同文件的內容。

中國海警船頻繁侵入釣魚台列嶼的日本「領海」，為了對抗中國日益增長的霸權主義，美日將為實現自由開放的印太地區，加強合作；美方提供核武器在內等「擴大威懾力」；推進北韓的完全非核化；解決日本人遭北韓綁架的人質問題展開合作，預計都將寫在共同文件中。

日本 釣魚台 北韓

延伸閱讀

疫情傷經濟 北韓射彈逼美談判

拜登就任後北韓第2度射彈 凸顯對美益發不耐

MLB／解析大谷投球新武器 日媒：飆破165公里不用意外

日媒分析福原愛的婚姻問題　想聽江宏傑說一句話

相關新聞

衝突不斷！以色列貨輪行駛阿拉伯海 突遭伊朗導彈攻擊

以色列新聞媒體報導，當地時間26日一艘以色列貨輪遭伊朗發射導彈攻擊，這艘貨輪原訂由坦尚尼亞航行前往印度，並在途經阿拉伯海...

日媒：美日將簽署共同文件 明記釣魚台適用美日安保

日媒讀賣新聞獨家報導，日本首相4月上旬訪問美國時，雙方將簽署共同文件，作為兩人初次會談的成果。其中，可望明記釣魚台列嶼海...

選票懲罰文在寅？首爾市長補選南韓進步派「翻車之戰」

釜山市長吳巨敦與首爾市長朴元淳，因先後涉入性騷擾，一人請辭、一人輕生，使南韓兩大城將於4月7日舉行市長補選。最受海內外矚目的首爾市長，候選人皆已確定，共同民主黨派出有「三星殺手」之稱的前中小與風險企業部長朴映宣應戰；在野陣營歷經廝殺後，由前首爾市長吳世勳再度挑戰大位。

北韓打飛彈衍生案外案 日本為兩個字槓上美國

北韓一周內兩度發射飛彈，向美挑釁意味濃厚。意外衍生另一樁糾紛。美國印度太平洋司令部在回應北韓聲明中，對「日本海（Sea ...

鮭魚改吃素了？專家過去唱衰水產養殖業 如今跌破眼鏡

你家餐桌上的（養殖）鮭魚可能多半是吃素！24日出刊的《自然》期刊研究結論，水產養殖並未使大批野生物種消失，一大原因就是人工養殖魚類從吃野生魚飼料改成植物性飼料，這讓許多20年前擔心養殖漁業危害海洋、傳染疾病的生態科學家改觀。

挑釁拜登 北韓再射彈道飛彈

北韓廿五日朝日本海方向發射兩枚彈道飛彈。這是北韓自去年三月以來再次試射彈道飛彈，更是美國總統拜登上任後首次。由於拜登預定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。