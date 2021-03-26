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衝突不斷！以色列貨輪行駛阿拉伯海 突遭伊朗導彈攻擊
以色列新聞媒體報導，當地時間26日一艘以色列貨輪遭伊朗發射導彈攻擊，這艘貨輪原訂由坦尚尼亞航行前往印度，並在途經阿拉伯海時遭到攻擊。
以色列媒體「N12」報導，這艘以色列貨輪在航經阿拉伯海時，遭伊朗發射的導彈攻擊，船隻受到損壞但損害情況未明，經船隻所屬的公司後，決定讓貨輪繼續航向印度的目的地。以色列軍方發言人並未對此發表評論。
伊朗與以色列近年已發生多起互相攻擊事件，以色列曾攻擊多艘伊朗油輪，伊朗在上個月也曾「報復」攻擊以色列的貨輪。
以色列總理內塔亞胡（Benjamin Netanyahu）曾在二月指控，稱伊朗與波斯灣一艘以色列貨船的爆炸有關。以色列《國土報》（Haaretz Daily）上周也報導說，以色列在近幾周擊中數十艘伊朗油輪，給伊朗造成數十億美元的累計損失。
情報分析師所羅門（Ronen Solomon）強調「這並非海上衝突的起點，火苗早已點燃而我們在身處其中」。
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