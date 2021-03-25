日首相證實：朝鮮發射兩枚彈道導彈

日本首相菅義偉表示，朝鮮周四向日本附近海域發射了兩枚彈道導彈，加劇了東京奧運會前的緊張局勢，也加大了對拜登新政府的壓力。

根據聯合國安理會決議（United Nations Security Council Resolutions），朝鮮的彈道導彈是被禁止的，若此次發射得到證實，這將成為美國總統拜登與朝鮮接觸的努力的新挑戰，這些努力迄今都到遭到拒絕。

日本政府表示，這兩枚導彈飛行了約450公裡，降落在日本專屬經濟海域之外。日本首相菅義偉在日本NHK播出的評論中說：「朝鮮在短短不到一年的時間裡首次發射導彈，是對日本和該地區和平與穩定的威脅，也違反了聯合國決議。」

日本將在不到四個月的時間裡舉辦受疫情影響而被推遲的奧運會。菅義偉說，他將確保奧運會的安全和保障，並在下個月訪問華盛頓時，與美國總統拜登「徹底討論」包含導彈發射在內的朝鮮問題。

韓國的聯合參謀本部（Joint Chiefs of Staff ）早前報告說，至少有兩枚 「不明發射物」從朝鮮東海岸的咸鏡南道發射朝鮮半島和日本之間的海域。

施壓美國

2019年2月，朝鮮領導人金正恩與美國前總統特朗普（Donald Trump）的第二次峰會失敗後，關於朝鮮核計劃的談判也出現了動搖。當時美國拒絕了朝鮮提出的重大制裁減免的要求。

自從特朗普與金正恩2018年首次會面以來，朝鮮就沒有進行核試驗或遠程導彈試驗。不過分析人士認為，朝鮮在這兩方面的計劃都有推進。

在朝鮮暫停核試驗和遠程試驗期間，他們還是繼續進行中短程的導彈試驗，以擴大其打擊韓國和日本的能力，也包括那裡的美國基地。至今，朝鮮沒有理會拜登政府的努力，稱除非華盛頓放棄其「敵對」政策，否則不會進行有意義的談判。

在周四的導彈發射後幾個小時，韓國外長鄭義溶在首爾會見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），就朝鮮和其他地區問題進行討論。韓國青瓦台也將召開國家安全委員會緊急會議，討論該導彈發射事宜。

韓國聯合參謀本部在一份聲明中說，韓國和美國情報機構正在分析該發射數據，以獲取更多信息。美國官員也證實北韓新的發射物，但沒有提供檢測到的發射數量或種類的細節。朝鮮有以發射導彈和其他挑釁來考驗美國新政府的歷史，目的是迫使美國人回到談判桌上。

李玟儀/楊威廉 (路透社丶美聯社)

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