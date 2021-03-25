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疫情封鎖遭民反彈 梅克爾勇敢收成命

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
德國總理梅克爾罕見宣布取消原定4月初將實施的5天額外封鎖。（Photo by fantareis on Pixabay）
德國總理梅克爾罕見宣布取消原定4月初將實施的5天額外封鎖。（Photo by fantareis on Pixabay）

向來積極防疫的德國總理梅克爾居然會暫緩封城措施？由於德國近日疫情再度升溫，梅克爾原本打算再實施5天的封城令，但由於封鎖日期剛好碰上復活節假期，引發商家不滿表示，繼續封鎖只會讓經濟更糟，醫學專家則批評半調子的封城無法阻止疫情升溫，也讓總理梅克爾罕見急轉彎，並把決策錯誤一肩扛起、向大眾道歉。

民眾厭倦封城

根據《半島電視台》報導，面對德國近日疫情升溫，梅克爾原本打算在復活節假期實施封城措施，要求民眾復活節前3天都要待在家(4月1日至3日，4日為復活節)這也代表商家會額外被迫再修1天，加上原定的封鎖規劃，德國將會陸續封鎖到4月18日，這也讓外界對於封城計畫多有批評。

也因此梅克爾在24日罕見表示，將取消這次封鎖。她表示這次決策是她的錯，造成德國人對未來感到恐慌，獻上誠摯的道歉。但德國進來疫情加劇，加上德國境內首次檢驗到英國變種病毒，才會讓梅克爾在16個邦長同意的狀況下，希望能增加封鎖天數，不過這也讓商家、公衛專家都批評政府決策匆促。

小心應對3波疫情

《CNN》提到，德國上周新增確診13435例，但24日單日卻新增15813例，這也讓梅克爾十分擔心，她雖然向國人保證德國將戰勝病毒，但當務之急是需要趕快遏止第三波疫情的發展。梅克爾語重心長的說，抗疫之路充滿困難與崎嶇，病毒雖然可怕，但會隨著時間變得更不可怕，希望民眾一起面對。

梅克爾雖然已執政逾15年，不過她的民調向來都能維持高點，但近來卻因為民眾對防疫的反彈、疫苗施打緩慢而下降，她所屬的政黨基民盟也出現1年以來最低的民調，而她雖然已宣布將不再連任，但9月的大選對於基民盟是否能執政來說非常重要，綠黨、極右派等勢力仍虎視眈眈。

歐洲各國雖然陸續開始施打疫苗，但法國、烏克蘭、波蘭等地區的疫情仍持續攀升，因此各國都打算推動局部或全面的防疫措施，但國內民眾多已厭倦長期封鎖，因此各國都有出現反封鎖的抗議潮，這也考驗政府疫苗施打與後續抗疫的作為。

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梅克爾 德國 疫情

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