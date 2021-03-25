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不滿指控 中國公布美國侵犯人權報告

德國之聲 / 德國之聲

中國國務院新聞辦公室周三(3月24日)發表《2020年美國侵犯人權報告》，就種族主義、金融不平等和美國聯邦政府對新冠病毒的反應提出質疑。

這份報告旨在反駁美國對中國共產黨侵犯人權的指責，批評美國「不僅自身疫情失控，而且與之相伴的還有政治失序、種族沖突、社會撕裂」。

美聯社指出，中國政府利用新冠肺炎疫情來強調共產黨對疫情的處理方式，進而強調其制度優勢。

這份長達28頁的報告以美國黑人弗洛伊德（George Floyd）死前喊出「我無法呼吸」一語做開頭。2020年5月，弗洛伊德遭一名警員以膝壓頸9分鐘致死。報告中提到了，疫情失控、民主失序、種族歧視、社會動蕩、貧富不均等議題。

這份文件還引用，德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)的話說：「美國國會大廈暴力事件亂象是政治高層散布重重謊言、蔑視民主、煽動仇恨和分裂導致的惡果。」

中國天津南開大學人權研究中心主任常健在政府新聞發布會上說：「發生在國會山的事情暴露了美國民主的缺陷。」

「美國兩黨會為了推進自己的利益而不擇手段... 煽動人民之間的分裂和暴力。」他說：「在目前的民主制度下，美國社會還能繼續繁榮嗎？我會打上一個問號。」

中國國務院新聞辦公室人權事務局宣傳處處長李曉軍批評，美國自己有「堆積如山」的人權問題，但是卻打著人權的旗號，積極干涉其他國家內政，「這就像生病了，卻要求別人吃藥打針一樣。」

美聯社提到，中國的報告可以基於公開新聞信息來源撰寫，但美國有關中國人權的報告卻得要透過外交官、記者和人權捍衛者才能取得，而且有時因為害怕遭到中共報復威脅，還得匿名。

鄒宗翰/李玟儀 (美聯社等)

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