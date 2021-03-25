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日本：北韓彈道飛彈飛行距離450公里、高度未達100公里

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
圖為北韓先前試飛飛彈，非本次照片。路透
圖為北韓先前試飛飛彈，非本次照片。路透

北韓在台北時間6時許朝日本海方向發射2枚飛行物，美、日、韓初步研判，都認定很可能是彈道飛彈。但北韓國營媒體目前為止沒有相關報導。

日本防衛大臣岸信夫表示，經分析，飛彈高度未達100公里、飛行距離450公里，「比北韓過去持有的飛毛腿飛彈高度要來的低」。他並指出，從飛行高度已經可以確認，這次不是從高出正常發射軌道發射。

NHK等日媒報導，日本政府掌握到資訊，北韓是在台北時間6時4分、23分，分別發射兩枚彈道飛彈，落在日本專屬經濟海域外，目前為止未接獲船隻、飛機受害的資訊。日本首相菅義偉今早已對北韓違反聯合國安理會的決議，提出強烈抗議與強烈譴責。

南韓方面則指出，北韓是從東部的咸鏡南道朝日本海發射。日、韓今早都分別召開了國家安全保障會議。

北韓 日本 彈道飛彈

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