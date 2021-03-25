拉攏北約歐盟 美國鞏固抗中反俄陣線

美國國務卿布林肯24日在與北約盟國舉行的第二天會議上發表演講，談到美國與其盟國的關系丶來自俄羅斯和中國的威脅以及全球面臨的挑戰。他以嚴厲的言詞批評中國，並呼籲盟國采取團結一致的立場。

他說：「毫無疑問，中國的脅迫行為威脅到我們的集體安全和繁榮，它正在積極努力破壞國際體系的規則以及我們和盟國共同的價值觀。但這並不意味著各國不能在氣候變遷和健康安全等挑戰上與中國合作。」

在布林肯承認中國的全球實力不斷增強的同時，他誓言美國將與盟國合作，「縮小技術和基礎設施等領域的差距，因為中國正在利用這些領域向他國施加壓力」。他表示，在對抗北京時，依靠的是創新，「而不是最後通牒」。

布林肯重申了美國對北約的支持，尤其是北約章程的第5條，也就是確保北約成員之間相互防御的機制。

他呼籲盟國重振軍事能力和備戰狀態，包括在核威懾和數字進攻方面。美國幾屆政府都呼籲其他北約成員國將國防開支提高至國內生產總值2%的聯盟目標。布林肯還表示，北約在核心決策中，必須考量到新冠疫情和氣候變遷帶來的挑戰。

在提到美國前總統特朗普執政時跨大西洋關系遇到的挑戰，布林肯承認，盟國對美國的信任「在過去幾年中受到了一定程度的動搖」。他表示，在很多盟國眼中，「美國似乎已經忘了誰是真正的朋友」。他說，美國新政府將加強實現對盟國的承諾。

演講結束後，布林肯和歐盟外交事務高級代表博雷爾 (Josep Borrell) 發表聯合聲明，同意重啟對華雙邊對話，並攜手應對俄羅斯帶來的挑戰。他們在聲明中表示：「歐盟與美國的共識是，與中國的關系是多方面的，包括合作丶競爭和制度性的競爭對手等元素。」

他們還討論了在氣候變遷丶新冠疫苗丶伊朗和土耳其等議題上展開合作。

共同應對俄羅斯

布林肯除了批評中國外，也呼籲盟國在俄羅斯問題上采取堅定丶一致的立場。他說：「我認為我們能期望的是與俄羅斯建立一種可預測和穩定的關系。即使在我們與俄羅斯合作時推進我們的利益時，我們也將努力讓俄羅斯為其魯莽的敵對行動負責。」

在布林肯講話之前，北約抨擊俄羅斯的國內外政策。北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 24日在新聞發布會上說：「盡管多年北約對俄羅斯施加壓力並努力推展有意義的對話，但俄羅斯在國內的打壓和在國外的侵略行為有日益加劇的情況。」

北約要求俄羅斯政府立即釋放反對派領導人納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 和其他政治犯，並譴責俄羅斯「破壞」鄰國穩定，指出克裡姆林宮影響鄰國選舉並支持網絡攻擊。斯托爾滕貝格說：「為了回應俄羅斯的行動，北約實施了我們這個時代最大的集體防御執法。我們加強了混合和網絡防御，我們也將保持警惕。」

德國之聲的記者格魯克羅福特 (William Glucroft) 表示，布林肯的講話是試圖在美國和歐洲尋求大眾對拜登政府重返多邊主義的支持。他說：「這是一場非常外交的演講。除了對美國人民喊話外，也是對歐洲大眾喊話。」

德國之聲的駐華府的記者琪莫爾 (Carolina Chimoy) 則說，布林肯試圖讓美國關注跨大西洋關系，因為美國選民目前主要關注的是新冠疫情和移民問題。

中俄聯手反擊

周二，中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 在中國南部的桂林會面，對「新復興的北約聯盟」進行了定位。中俄兩國外長表示，他們認為北約的團結是要讓西方丶跨大西洋大國將其「基於規則的世界秩序強加給其他國家」。

拉夫羅夫說，這便是他所謂的「具破壞性的美國利益」，這些利益依賴政治和軍事性的「冷戰模式結盟」。他說，這些「重新建立的聯盟」注定會破壞聯合國提出的國際法治架構。 隨著中國對世界政治的影響力日益增強，相關議題預計將成為北約國家元首在6月峰會上的重要議程。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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