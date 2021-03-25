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北韓今晨兩發彈道飛彈 日相菅義偉提出嚴重抗議

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
圖為北韓2019年10月試射潛射彈道飛彈。路透資料照片。路透
圖為北韓2019年10月試射潛射彈道飛彈。路透資料照片。路透

北韓在台北時間6時7分朝日本海方向發射2枚飛行物，日方研判很可能是彈道飛彈，日本首相菅義偉提出強烈譴責與抗議。

菅義偉上午受訪表示，北韓相隔一年後再度發射彈道飛彈，此舉已經造成日本和平、安全的威脅，也違反了聯合國安理會的決議。他提出強烈抗議與強烈譴責。

菅義偉表示，日本政府雖已確認飛彈落在日本專屬經濟海域外，但有必要比以往加強警惕和監視。日本將與美國、南韓等其他相關國家緊密合作，並表達會堅定保護日本國民的生命和和平生活。

日本政府在北韓發射飛彈後，隨即在首相官邸舉行國家安全保障會議，情報收集與商討應策。與會者包括外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫等。

北韓在本月21日才剛發射兩枚巡弋飛彈，被視為給美國總統拜登的「上任見面禮」。不過，美韓間隔數日後才被動證實，韓方稱此舉並未違反聯合國安理會禁止試射彈道飛彈的決議；拜登23日也表示，北韓該次試射不算挑釁。被解讀為三方都有所克制。

彈道飛彈 日本 北韓

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