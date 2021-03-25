緬甸軍政府釋放600多名示威者

（德國之聲中文網）根據目擊者消息，緬甸上個月政變後被關押的數百人在周三（3月24日）獲得釋放，這似乎是軍方為安撫堅持不懈的抗議者而做出的第一個讓步。

多輛載滿囚犯的巴士一早駛離仰光臭名昭著的的永盛監獄。緬甸國家電視台說，有628人被釋放。

據新聞網站Myanmar Now報道，其中大部分是之前被關押在警察局和監獄的學生。

美聯社說，其中一人是該通訊社記者、攝影師Thein Zaw。他告訴家人說，自己正在被釋放。他是2月27日仰光街頭抗議活動中被拘留的9名新聞工作者之一，被控違反公共秩序法。

自2月1日軍方發動政變以來，共有約40名記者被拘留。

Thein Zaw在電話中告訴美聯社，處理他案件的法官已經撤銷了對他的所有指控，因為他在被捕時只是在從事記者職業的分內工作。他曾拍下警察沖向反政變抗議者的照片。

緬甸政治犯援助協會(AAPP)表示，自政變以來，至少有2000人遭逮捕。

又有五人被槍殺

據Myanmar Now報道，周二在曼德勒，至少有5人被槍殺，其中包括一名7歲女孩。

根據緬甸政治犯援助協會數據，自政變開始以來，血腥鎮壓已造成約275人死亡。

被剝奪權力的昂山素季的律師說，對她的庭審推遲到4月1日。這是第二次推遲。

2月1日軍方奪權時被捕的昂山素季，面臨的指控包括涉嫌非法進口6台手持對講機和違反新冠疫情規定。

歐盟批准制裁措施

本周一，歐盟各國外長批准了對參與緬甸政變的11人的制裁，其中包括緬甸軍政府首領敏昂萊。

歐盟表示，敏昂萊因在緬甸 "破壞民主和法治 "而面臨資產凍結和簽證等禁令。

正式名稱為緬甸國防軍的軍方控制著兩家商業集團，經營範圍從礦業涵蓋到銀行業。

張平/ 洪沙 (美聯社、路透社、德新社)

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