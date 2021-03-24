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印度總理致信巴基斯坦總理：渴望親密友好關係

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據多家媒體周二（3月23日）報道，印度總理莫迪致信巴基斯坦總理伊姆蘭．汗表示，他希望改善印度與巴基斯坦的關係。圖／德國之聲中文網
據多家媒體周二（3月23日）報道，印度總理莫迪致信巴基斯坦總理伊姆蘭．汗表示，他希望改善印度與巴基斯坦的關係。圖／德國之聲中文網

據多家媒體周二（3月23日）報導，印度總理莫迪致信巴基斯坦總理伊姆蘭．汗表示，他希望改善印度與巴基斯坦的關係。

這是兩個核武鄰國關係解凍的最新動作。

莫迪在信中說了什麼？

巴基斯坦官員告訴路透社和美聯社，收到莫迪的這封信的周二當天，恰逢巴基斯坦的共和國成立紀念日。

據美聯社報導，莫迪在信中寫道：「作為一個鄰國，印度渴望與巴基斯坦人民建立親密友好的關係。」

他還說：「為此，一個沒有恐怖和敵意、彼此信任的氛圍是當務之急。」

巴基斯坦《黎明報》也報導了該信的內容。

《印度時報》報報導說，莫迪發出的信乃是「例行公事，年年如此」。

巴基斯坦的回應

巴基斯坦部級高官奧馬爾（Asad Umar）對莫迪的信表示讚賞，稱其為「善意的信息」。

他在推特上表示，巴基斯坦總理伊姆蘭．汗一直希望與所有鄰國「在相互尊重、和平共處的基礎上」建立友好關係。

為什麼這封信意義重大？

莫迪發出的這封信，是預示印度和巴基斯坦之間可能和解的一系列動作中的最新一次。

目前，雙方正在新德裡舉行關於水資源共享的會談。

上周末，伊姆蘭．汗被證實感染新冠病毒，莫迪表示祝願康復。

上周，巴基斯坦軍事部隊首領呼籲和平解決克什米爾地區的爭端，與印度進行和平談判。

2月，雙方出人意料地宣布在克什米爾爭議邊界停止交火。

自1947年從英國獲得獨立以來，印度和巴基斯坦之間歷經了三場戰爭——其中兩場皆因克什米爾紛爭而致。

張平/ 樂然 (美聯社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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