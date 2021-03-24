上任後首遇北韓試射飛彈 拜登：沒多大改變、不算挑釁

美國與南韓當局24日證實，北韓21日向朝鮮半島西部海域發射2枚短程巡弋飛彈。這是北韓自2020年4月14日後首度試射飛彈，也是拜登總統就職後首次。但拜登表示，他不覺得北韓此舉算是挑釁。

從現場影片可見，當記者就此提問時，拜登答稱「我們已瞭解到沒多大改變」。當天稍晚，又有記者詢問他是否認為北韓試射飛彈是在挑釁，拜登則指「不，根據國防部的說法，這是一切照舊，他們沒引發新的難題（wrinkle）」。

有美方資深官員表示，他們認為北韓此次試射飛彈是「普通軍事活動」，另稱北韓政策複審已進入最後階段，計畫很快邀請日本與南韓的國安顧問進行討論。

韓聯社指出，因為聯合國安理會只禁止北韓發射彈道飛彈，發射巡弋飛彈並未違反安理會決議。有分析師認為，平壤透過低強度武力示威以試探美韓兩國反應。

據報南韓輿論質疑軍方為何沒有第一時間公布此事，反而是由美國媒體首先曝光時，南韓軍方稱他們擔心情蒐能力曝光，因此不會每次都公布他們掌握的北韓試射飛彈資訊。