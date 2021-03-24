對非法移民不人道 歐盟推遲邊防預算

由於邊防警衛機構沒有以人道對待移民，歐盟推遲預算提案。歐盟23日表示，推遲歐盟邊境和海防警衛機構Frontex的預算提案，並要求該部門改善對移民的騷擾和非人道對待爭議。媒體分析，Frontex爭議頻傳和組織內部嚴重腐敗有關，包括管理階層性別比失衡、財務不透明等。

騷擾爭議便船

半島電視台報導，由於歐盟邊境和海防警衛隊Frontex對移民的非人道行為爭議頻傳，包括對女性非法移民騷擾、暴力對待移工等，歐盟於23日，以22票對2票否決了該部門2019年的預算提案，並要求該部門近儘快處理爭議。

Frontex成立於2004年，主要任務是監督歐盟27國的邊界，專門監控非法移工以及壓榨黑工的雇主，以及抓捕非法越境的移民。該部門成立初始預算相當充裕，從1.43億歐元，到2021年預計撥出5.43億歐元，部門雇員也從百人增加到2000人。

然而該組織最近深陷騷擾醜聞，包括非法遣返有合法身份的移民，或者對尋求庇護的女性難民騷擾，特別是在希臘和土耳其之間的愛琴海區域，爭議頻傳。

組織內部腐敗

外界認為，Frontex爭議頻傳和組織內部嚴重腐敗有關，由於管理階層性別比例嚴重失衡，才導致性騷擾爭議頻傳，部分歐盟議員認為Frontex的負責人應該辭職下台負責，並表示Frontex曾承諾要加強監管，並在去年12月之前僱傭40名官員來監督，但沒有進一步作為，因此歐盟另外成立了審查小組。

據媒體報導，Frontex在2015年就曾涉嫌將9000多萬預算（預算多來自歐盟納稅人）花在私人餐敘娛樂上，鋪張浪費的行為引起譴責和爭議。

Zox News報導，本次推遲預算後，若Frontex在下個月的例會以前，沒有按照2021年第三季度的要求改善問題，可能不排除會完全拒簽預算提案。

媒體指出，歐盟拒簽預算的強硬舉動是前所未有的，顯示歐盟重視人權的態度。

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