長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 航港局：將持續追蹤

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」指出，埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）自昨日凌晨起，被一艘由長榮海運運營的大型貨櫃輪阻塞。該事件發生在23日凌晨，一艘在巴拿馬註冊的大型貨櫃輪「Ever Given」正從中國出發前往荷蘭鹿特丹，途中要藉由蘇伊士運河穿越地中海。不料該船在狹窄的航道上轉彎時竟擱淺，當局隨即派出數艘拖船緊急搶救，希望轉移這艘寬達59公尺的貨櫃輪，並盡早恢復運河運作。

對此，交通部航港局表示，該船因為昨天遇到42級側風吹襲導致目前隔淺於蘇伊士運河，昨天已找8艘拖船拖回原航道沒有成功，現在等台灣時間中午的高潮位再嘗試拖困看看。目前外媒都有報導，而蘇伊士運河目前也確實中斷，後續本局會再追蹤回報。

交通部表示，有關長榮海運一艘貨櫃輪昨天北向通過蘇伊世運河時，因遭遇強烈風沙暴吹襲，擱淺於運河南側入口以北6海浬處附近，目前部長林佳龍已掌握事件狀況，並責成航港局了解長榮海運處理情形，並給予必要協助。

交通部表示，目前長榮海運除已調集8艘拖船設法脫困外，將再持續利用高潮位脫困，並已洽請專家及保險公司尋求解決方案；航港局將持續掌握該海事案件處理情形，如有需蘇伊世運河管理單位協助事項，將透過外交單位給予協助。

交通部也表示，現正值國際貨運暢旺時期，各航商應加強船舶航行安全，會請航港局確實督導及協助航商，加強船舶航行安全。