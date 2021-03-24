美將領屢警告中國侵台可能升高 專家看法不同

針對美國將領和政治人物多次警告北京可能在近年內進攻台灣，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）想法卻不同，她認為，北京短期內並不擔心台獨，只是對蔡英文設防。

她說：「我認為中國國內有其他的當務之急，習近平明年要開黨代會，開始下一個任期。中國有各種理由不需要冒險對台灣使用武力。」

葛來儀表示，外界應該真正關心的不是中國短期的侵台可能，而是已經在發生中的「灰色地帶戰略」。

她說：「中國可以剝奪台灣的經濟繁榮、抵制台灣商品、阻止遊客去台灣、阻止飛機在台灣降落，如果他們想的話，可以繼續轉動螺絲，加大壓力。」

「他們希望有一天台灣大多數人說 ：『這是我們唯一的選擇』。」

葛來儀認為，這才是真正的威脅，逼使台灣最終將不得不成為中國的一部分，而屆時美國已無法改變現實。

中國何時侵台？

23日，被提名為美國印太司令部司令的阿基裡諾 (John Aquilino)告訴參議院軍事委員會，中國入侵台灣是嚴重威脅，而且比許多人所理解的更為緊迫。

他表示，中國認為恢復對台灣的控制是其 「頭等大事」，關系到「中國共產黨的復興」。

即將離任的印太司令部司令戴維森 (Philip Davidson)說曾表示，中國可能在6年後就試圖攻擊和接管台灣。

但阿基裡諾認為沖突爆發的時間點可能更早。他說：「我的觀點是，這個問題離我們比大多數人想象的要近得多，我們必須承擔這個問題。」

但對於鷹派人士共和黨參議員科頓（Tom Cotton）說，2014年俄羅斯在克裡米亞舉辦冬奧會幾天後就入侵並佔領了克裡米亞，而中國將於2022年2月舉辦冬奧會，北京可能選擇最早在明年進攻台灣。

對此，阿基利諾拒絕評論，他只強調，迫在眉睫的威脅使得美國需要在短期內緊急進行一項擬議的270億美元的計劃，以增強美國在印太地區的防御能力。

阿基裡諾也提到，中共已經在印太擴張自己的實力，目的在把美國拒之於此地區之外，而他認為，「最危險的擔憂是對台灣的軍事力量」。

他強調，若讓中國奪取台灣，一是會對全球貿易的潛在威脅，因為世界上大部分的貿易都經過台灣，二是會對美國在日本、韓國和菲律賓等亞洲盟友那裡的信譽造成損害。

他表示，如果台海發生沖突，「美國作為盟友和伙伴的地位也會受到威脅」。

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