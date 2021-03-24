歐中互相制裁 德國政界反應？

德國外交部23日表示，在中國對歐盟官員與機構施行制裁後，他們23日召見了中國駐德國大使吳懇，與德國外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）進行「緊急會談」。

德國外交部說，在討論中，貝格爾明確表達了德國政府的觀點，也就是中國對歐洲議員丶科學家和政治機構以及非政府組織的制裁是一種不適當的升級，讓歐盟和中國之間的關系變得更緊張。

被中國制裁的10名歐洲議會議員之一的蓋勒（Michael Gahler）23日告訴德國之聲，西方國家對中國有著共同的擔憂，並指出實施制裁是「為了揭露正在中國發生的事件」。

蓋勒說：「我指的是發生在那些拘留營丶那些所謂的『再教育營』的暴行和可惡事情。那些情況是令人無法忍受的，對於宗教上丶民族上的少數群體進行集體拘留。」

蓋勒表示，歐盟的制裁會幫助那些受影響的人以及正在對抗這些情況的人，讓他們得到必要的國際關注。英國丶美國丶加拿大也采取了制裁，現在有30個國家和地區在同一戰線上。他稱中國的報復性制裁「完全沒有道理」。

德國綠黨也譴責中國的報復性制裁是「對歐洲輿論自由和科學自由的攻擊」，要求柏林與北京嚴厲交涉。綠黨領導層說，中國的行為清楚地說明了當今世界各種制度爭奪主導權的現實。

綠黨領導層說，中國侵犯人權的行為必須被視為侵權的行為，歐盟也必須透過對中政策做出適當回應。德國綠黨也希望懲罰那些在香港持續鎮壓的幕後黑手，以及禁止所有用強迫勞動生產的中國商品。

歐中投資協議岌岌可危?

歐洲議會23日取消了討論歐中投資協議的會議，希望藉此回應中國政府22日的聲明。對此，德國社民黨的議員朗格（Bernd Lange）表示：「我們必須先解決這些制裁，然後我們才能回到正常事務中來。」歐洲政治家一直在游說中國在協議通過之前，必須批准國際勞工組織（ILO）關於強迫勞動的公約。

布魯塞爾智庫歐洲國際政治經濟中心(ECIPE)主任李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）表示，人們應該意識到，中國有很大的影響力，而且他們也不斷釋放出一個明確的信息，呼籲各國放棄制裁，否則他們便無法享受中國經濟帶來的好處。他說：「中國不需要對外開放，這就是中國政府想傳達的信息，各國也必須依此做出抉擇。」

楊威廉/鄒宗翰 (美聯社、德新社)

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