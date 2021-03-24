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長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河！轉彎擱淺釀雙向大阻塞
根據船隻追蹤網站「VesselFinder」指出，埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）自昨日凌晨起便被一艘由長榮海運運營的大型貨櫃輪阻塞。
事件23日凌晨發生在蘇伊士運河北邊，一艘在巴拿馬註冊的大型貨櫃輪「Ever Given」正從中國出發前往荷蘭鹿特丹，途中要藉由蘇伊士運河穿越地中海。
不料該船在狹窄的航道上轉彎時竟擱淺，當局隨即派出數艘拖船緊急搶救，希望轉移這艘寬達59公尺的貨櫃輪，並盡早恢復運河運作。
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運倫「Maersk Denver」上，有人拍下長榮海運貨運輪卡住的畫面，並上傳到Instagran。
「Ever Given」建於2018年，由長榮海運運營。迄今為止，它已穿越台北和馬來西亞，訂於31日抵達荷蘭港口，但自昨晚堵塞以來，已在蘇伊士運河停留數個小時。
So, the #SuezCanal is blocked...— John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021
Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.
Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.
Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln
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