葉門內戰現曙光 沙烏地提停戰協定

世界上最大的人道危機─葉門內戰有望終結？沙烏地阿拉伯22日提出葉門內戰的停戰計畫，希望讓聯合國部隊進入葉門，並主導政府與胡塞叛軍雙方停火，不過胡塞叛軍質疑沙國是否願意真正落實停戰的關鍵條件：解除陸海空封鎖？葉門內戰除了沙烏地與伊朗之間的代理人戰爭以外，也是世界上最大人道危機之地，全國超過1半民眾處於飢餓狀態。

葉門內戰有望停火？

根據《英國廣播公司》報導，沙烏地22日由外交部長法漢於首都利雅德宣布，希望葉門政府與胡塞派軍可以接受由聯合國指派的停火團進入葉門，為雙方展開停火協商，葉門政府對此表示歡迎，沙國政府也說，只要胡塞叛軍願意接受談判，就願意馬上停火。

不過《CNN》提到控制葉門大部分領土的胡塞叛軍反駁，這次停火協議與過去沒有不同，而且他們也質疑沙烏地是否真的願意停火，並解除首都沙納的空中禁飛，還有海邊港口的封鎖令。他們要求沙國要先解除封鎖，讓運送胡塞物資的14艘船進港，他們才願意接受停火談判，目前沙國傾向配合解除封鎖。

沙烏地預計還將邀請美國與葉門政府、胡塞軍代表與鄰國阿曼參與談判，希望藉由美國與聯合國的努力，讓這場世界上最大的人道危機儘速落幕。《英國廣播公司》分析，雖然美、沙關係因為華郵記者卡紹吉案出現裂痕，但沙國政府仍順應拜登政府想要終結葉門內戰的想法，希望能繼續與美國保持良好關係。

盼結束人道慘況

另外，如果胡塞叛軍不願接受談判，國家輿論壓力將會落在胡塞叛軍上，若雙方願意談判，沙國解除封鎖的機會很高，雖然有利於胡塞叛軍，但實質上對受難已久的葉門人民是很大的幫助，讓他們獲得許久未見的國際援助，稍微緩解慘無人道的飢荒、水源缺乏危機。

不過，過去許多和平談判都以失敗告終，包括去年也是由沙國主導的談判，但今年沙國似乎在封鎖的要求上有所鬆動，或許可望終止這場由沙烏地（支持葉門政府）與伊朗（支持胡塞叛軍）的代理人戰爭。葉門內戰從2014年開打至今，超過2000萬（2/3）葉門民眾需要人道援助才能生存，醫療體系崩潰、民眾的生活非常痛苦。

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