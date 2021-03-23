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東奧聖火25日福島起跑 宣傳大使石原聰美將現身點火

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
曾確診新冠肺炎的知名女星石原聰美身為官方宣傳大使，將出席起跑儀式，為東奧點燃聖火。（路透）
曾確診新冠肺炎的知名女星石原聰美身為官方宣傳大使，將出席起跑儀式，為東奧點燃聖火。（路透）

東京奧運聖火傳遞3月25日將從福島起跑。日本首相菅義偉確定缺席。不過，曾確診新冠肺炎的知名女星石原聰美身為官方宣傳大使，仍將出席起跑儀式，為東奧點燃聖火。

東京奧運組織委員會22日發表，東京奧運聖火25日將在福島的足球設施J-VILLAGE舉行起跑儀式。擔任宣傳大使的石原聰美、搞笑藝人三明治人、奧運柔道金牌得主野村忠宏、帕運射擊選手田口亞希都將出席起跑儀式。但基於防疫考量，聖火起跑儀式將不開放觀眾入場。

原本擔任第一棒跑者的日本前國家女子足球國腳川澄奈穗美日前已婉拒，但首名跑者仍會由2011年世界盃女足賽奪冠的國家隊成員擔任，人選仍在協調中。火炬將由宣傳大使移交給跑者。

讀賣新聞等日媒報導，對於陸續有知名人物辭退傳遞聖火的任務，奧運組委會宣傳負責人解釋，許多人在行程上無法配合，並為此公開致歉。聖火起跑地的福島，原本擔任跑者的人氣團體TOKIO、演員窪田正孝都先後辭退，換人上陣。不過，東奧組委會22日也發表好消息，聖火傳遞到岐阜縣時，將有174人擔任跑者，其中也包括演員伊藤英明、山本耕史。

此外，菅義偉今日書面答覆時事通訊提問，因國會正在開議等，綜合考量各種情況，決定不出席聖火起跑。但他仍強調實踐東京奧運的決心，強調東京奧運是人類戰勝新冠肺炎的證明，也是向全世界表達日本走出東日本大地震的機會，對聖火傳遞日本全境表達期待。

2021東奧聖火傳遞將從3月25日自福島起跑。圖/法新社
2021東奧聖火傳遞將從3月25日自福島起跑。圖/法新社

東京奧運 聖火 日本

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