東奧聖火25日福島起跑 宣傳大使石原聰美將現身點火

東京奧運聖火傳遞3月25日將從福島起跑。日本首相菅義偉確定缺席。不過，曾確診新冠肺炎的知名女星石原聰美身為官方宣傳大使，仍將出席起跑儀式，為東奧點燃聖火。

東京奧運組織委員會22日發表，東京奧運聖火25日將在福島的足球設施J-VILLAGE舉行起跑儀式。擔任宣傳大使的石原聰美、搞笑藝人三明治人、奧運柔道金牌得主野村忠宏、帕運射擊選手田口亞希都將出席起跑儀式。但基於防疫考量，聖火起跑儀式將不開放觀眾入場。

原本擔任第一棒跑者的日本前國家女子足球國腳川澄奈穗美日前已婉拒，但首名跑者仍會由2011年世界盃女足賽奪冠的國家隊成員擔任，人選仍在協調中。火炬將由宣傳大使移交給跑者。

讀賣新聞等日媒報導，對於陸續有知名人物辭退傳遞聖火的任務，奧運組委會宣傳負責人解釋，許多人在行程上無法配合，並為此公開致歉。聖火起跑地的福島，原本擔任跑者的人氣團體TOKIO、演員窪田正孝都先後辭退，換人上陣。不過，東奧組委會22日也發表好消息，聖火傳遞到岐阜縣時，將有174人擔任跑者，其中也包括演員伊藤英明、山本耕史。