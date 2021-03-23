相隔28年！日媒：日陸上自衛隊研擬最大規模演習 14萬人總動員

日媒沖繩時報報導，陸上自衛隊擬以日本島嶼有事為想定，在今年9月至11月間舉行有史以來規模最大的演習。這將是相隔28年再次舉行全國性演習，預計14萬名隊員將幾乎全數參加。

報導分析，隨著中國在釣魚台列嶼周圍的活動越來越頻繁，日本的安保環境也更加嚴峻，此舉目的在威懾對方、進行牽制。

報導指出，演習的地點正在最後確定，演習規劃已在最後的討論階段，預定近期就會對外發表概要。這次演習將以方面隊規模展開，在全國舉行機動部署訓練，提升隊員戰術技能。在2021年的預算中，編列約22億日圓，作為各部隊的移動、訓練材料的費用。

去年，陸上自衛隊的北部、西部方面隊，舉行了方面隊最大規模的軍事演習，大約有1萬6千至1萬7千名成員參加了演習。預計今年秋天舉行的演習，動員人數將是去年的八倍以上。

陸上自衛隊基於防衛大綱和中期防衛力整備計劃，針對如何保持平日不間斷的機動性，不斷地強化累積，這次的演習有確認整體成果的意涵。

據防衛省表示，過去曾舉行過四次全國演習，上一次全國演習是在1993年，大約14萬人參與，為期三周。