快訊

直播／F-5E雙機失事1殉職1失蹤 空軍19:00記者會說明

金正恩傳達口信予習近平 中朝將加強為世所羨慕的關係

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中共總書記習近平（左）與北韓領導人金正恩。（新華社資料照）
中共總書記習近平（左）與北韓領導人金正恩。（新華社資料照）

美中高層對話落幕後，大陸與北韓關係也出現新動態。中共中央對外聯絡部部長宋濤今天與北韓駐陸大使李龍男會面。李龍男轉述北韓領導人金正恩的口信，表示要將中朝關係加強為世所羨慕的關係；宋濤則轉述中共總書記習近平的口信，指出堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定。

據大陸官媒央視新聞報導，宋濤是接受習近平與中共中央指派，在北京應約與李龍男會面。

報導稱，李龍男轉達了金正恩致習近平的口信，全面通報朝鮮勞動黨八大情況，高度評價中國黨和人民在習近平的領導下，成功抗擊全球公共衛生危機，並在全面建成小康社會、徹底消除貧困的鬥爭中取得舉世矚目的成就。

金正恩並表示，將中朝關係加強發展為世所羡慕的關係，以友誼和團結推動社會主義事業前進，是他以及朝鮮黨和人民堅定不移的立場。朝方堅信，中朝友好關係將按照時代要求和兩國人民的志向、意願、根本利益，得到升華發展。

宋濤也轉達了習近平致金正恩的口信。當中，習近平再次祝賀朝鮮勞動黨八大召開，表示中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。新形勢下，陸方願同「朝鮮同志」攜手努力，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，推動兩國社會主義事業不斷取得新成果，更好造福兩國人民。

習近平強調，當前，百年變局與世紀疫情疊加作用，國際和地區形勢深刻演變。陸方願同朝方和有關方一道，堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定，為地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。

習近平 金正恩 北韓

延伸閱讀

中國疫苗運抵哥倫比亞 習近平應邀視頻講話

習近平提雙碳目標 中國學者：倒逼經濟社會改革

金正恩胞妹金與正聲明：美要睡得安穩 就勿製造煙硝味

「十四五」建軍 習近平第一關鍵詞是「以戰領建」

相關新聞

涉助日產前董事長戈恩逃亡 2美國人遭日檢方起訴

日本東京地方檢察廳特別搜查部今天起訴2名美國人，他們被控於2019年協助日產汽車公司前董事長戈恩（Carlos Ghos...

「裸身醃菜」衝擊！南韓人抵制中國泡菜 能扭轉連11年泡菜逆差嗎？

「泡菜宗主國」的南韓連續11年對中國存在泡菜貿易逆差。不過最近韓媒報導來自中國微博的影片，工人裸身泡在醃白菜池，挖土機撈菜，食品衛生堪憂的泡菜製程，讓南韓人發起抵制中國泡菜運動。

緬甸瓦城示威8人喪命 民眾不懼今晨再集會抗議

緬甸第二大城瓦城民眾的反軍方政變遊行，遭到血腥鎮壓，昨天有8人喪命；今天黎明前街頭繼續有民眾集會抗議

金正恩傳達口信予習近平 中朝將加強為世所羨慕的關係

美中高層對話落幕後，大陸與北韓關係也出現新動態。中共中央對外聯絡部部長宋濤今天與北韓駐陸大使李龍男會面。李龍男轉述北韓領...

拜登拒線上對談邀請 俄羅斯：又錯失一次解決僵局機會

俄羅斯外交部22日表示，對美國未接受俄國邀請在19日或22日在線上直播對話一事感到遺憾，並稱如此又錯失一次解決兩國關係僵...

川普不甘寂寞將強勢回歸？ 要在「自己的平台」重返社群媒體

離任兩個多月的美國前總統川普，將強勢回歸？過去熱愛使用推特與支持者對話的川普，近期很可能會透過「自己的平台」重返社群媒體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。