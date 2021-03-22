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東京奧運拒海外客 訂房機票取消費用恐陷糾紛

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
東京奧運確定不接受海外觀光客入境，退票將成一大考驗。路透
東京奧運確定不接受海外觀光客入境，退票將成一大考驗。路透

日本東京奧運及帕運拍板不接受海外觀眾觀賽，這是奧運史上首次對觀眾設限。待退票辦法公布後，將開始辦理數十萬張海外門票的退票作業，至於取消機票、訂房的手續費應由誰負擔，恐難避免退票糾紛。

日本經濟新聞、讀賣新聞等日媒報導，東京奧運暨帕運推估共發售約1千萬張，海外發行門票約售出90萬張，去年3月底決定將東奧延期1年時，曾受理一波退票，目前仍售出約60萬張，今後將開始辦理退票。

門票收入是奧運組委會主要收入來源之一，數十萬張海外販售門票退票損失，組織委員會很難填補，根據當初各城市申奧的協議，東京都政府將扛下此重擔。

報導指出，海外門票主要透過各國/地區的奧運委員會（NOC）授權的經銷商對外發售。其中，有些門票是包含飛機票等，以套裝方式販售，退票方式、範圍受到關注。組委會退費基本方針僅針對門票，不含機票、住宿等取消費用。但預料購票民眾將向日方求償，恐難避免退票糾紛。

東京都政府官員透露，一直以來對東奧帶來海外觀光客懷抱很高期望，雖然仍有發行都債的空間，但如果稅收繼續低迷，可能導致東京都再度陷入財政困難。

此外，在拒絕海外觀光客入境關賽後，奧運贊助商、各國奧運委員會相關人員能否入境，恐會成為另一個爭點。國際奧會（IOC）希望日方接受相關人士入境，但如果給予特殊待遇，可能會引起日本國內外的反彈，今後交涉也是難題。

東京奧運20日舉行5方會談，敲定不接受海外觀眾。東奧發行約1千萬張門票，收入推估900億日圓，若不開放給海外觀眾，減少收入估計約100億至150億日圓。若加上海外訪日觀光客的消費力，經濟效益損失額約1500億日圓。

至於日本國內民眾開放多少人觀賽，4月將再次舉行5方會談，決定入場觀眾上限，目前傾向接納比例上限為「50%以內」。

東京奧運 日本經濟 機票

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