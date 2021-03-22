康明凱將受審 妻子盼政府實際行動

在中國被拘留兩年多的兩名加拿大人中的康明凱 (Michael Kovrig) 將於周一 (3月22日) 因涉嫌間諜罪接受審判，他的妻子納吉布拉 (Vina Nadjibulla)表示，此案「不僅不公正，也沒必要，對中國也沒好處。」

她在接受加拿大廣播公司訪問時表示：「此案讓有人受到極大的痛苦，雖然可以理解我們和中國立場不同，而且只會更糟，但是我們要認知到這樣子對誰都不好。」

對於上周五，美國在阿拉斯加舉行美中會談中提出了對這些案件的關注，納吉布拉表示感謝，並盼望美加這些承諾應該化為行動。

她說：「團結和支持的話都很好，我們要繼續說這些話，但真正有用的是行動。」

納吉布拉強調，加拿大、美國和中國政府三方必須要找到實際可行的外交策略。

上周五(3月19日)，第一名加拿大人邁克爾在遼寧省丹東市中級人民法院接受閉門審判。加拿大外交官嘗試申請進入觀審，但遭到拒絕。

中國官媒報導指出，「因案件涉及國家秘密」，所以選擇不公開開庭，最後法院宣布將擇期宣判。

加拿大總理特魯多稱「完全不能接受」這種缺乏透明度的做法。他說：「中國需要明白，這不僅僅是兩個加拿大人的問題。這關系到對法治的尊重、與廣大西方國家的關系，以及他們所進行的任意拘留和脅迫外交。」

納吉布拉則表示，康明凱受審狀況應該不會差距太大，她希望加拿大政府繼續強調要釋放兩人，她認為兩人是否能夠指派律師或是接受領事探視都已經是其次，「事實上他們是無辜的」。

她對路透社表示，兩人是被卷入了更大的地緣政治爭端中，被中國政府拘留「極不公正」的，外界必須繼續關注確保他們的自由。

根據路透社，中國法院的定罪率超過99%。

中國在2018年12月逮捕了前外交官康明凱和商人邁克爾，此前不久，加拿大警方根據美國的逮捕令拘留了中國科技公司華為財務長孟晚舟。

北京堅稱，兩加拿大人拘留與孟晚舟的被捕無關。目前孟晚舟仍被軟禁在溫哥華，為了避免被引渡到美國而與加拿大進行訴訟。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、加拿大廣播公司)

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