瑞士首發對中戰略文件 北京批「貼惡意標簽」

瑞士政府19日發布其首份與中國相關的戰略文件，表示該文件旨在兩國的關系中建立「更大的一致性」，即使「兩國之間存在明顯的價值觀差異」。

根據瑞士資訊報導，瑞士政府在聲明說，中國近年來發展迅速，在經濟和政治上都成為一個重要的國際力量，而中國也是瑞士第三大貿易伙伴，兩國間有自由貿易協定，以及「幾十種對話渠道」。

聲明中寫道：「然而，兩國之間的價值觀也存在明顯的差異，因此，確保對華政策明確和一致至關重要。」

更嚴格審視中國人權問題

瑞士外交部長卡西斯 (Ignazio Cassis) 19日在瑞士首都伯爾尼介紹對華外交政策時說，人權對話和貿易利益是中瑞關系的兩個關鍵問題。他表示，瑞士希望有一個獨立的中國政策，並透過該政策解決雙邊問題。

他向現場媒體表示：「中國在人權問題上進行對話的意願有所減弱，而該國國內的人權狀況卻變得更糟。對瑞士來說，人權對話仍然是關鍵。戰略文件內容將確保所有雙邊協議都涉及人權問題。」

瑞士政府表示，瑞士願意繼續與中國進行人權對話，該對話在2018年後便陷入僵局。 卡西斯認為，艱難的對話總比沒有對話要好。卡西斯21日在接受瑞士《新蘇黎世報》采訪時說，瑞士將更加嚴格審視中國的人權問題。他說，處理人權問題不再只是外交部的專屬責任，而是整個瑞士政府的責任。

卡西斯表示，瑞士各城市丶科學機構和企業也可以為保護基本權利做出貢獻。他說：「隨著所有領域的參與，我們希望在人權問題上擁有更大的說服力。」

在被問及中國的香港政策時，卡西斯說，瑞士對民主權利的縮水感到擔憂。關於中國迫害維吾爾人的問題，他也說，這顯然是對少數民族權利的侵犯，瑞士已經向北京明確表達關切。

此外，瑞士政府已經禁止國有防務公司Ruag向香港警方提供彈藥。該公司原本計劃供應香港警方主要用於軍用狙擊步槍的子彈，但瑞士政府內部的一個監督小組決定，這種彈藥被用於對付平民的風險太大。

著重知識產權與自由貿易協定

該戰略文件也概述了雙方在貿易丶投資丶教育丶研究和旅游業等領域的關系。瑞士政府特別提到了知識產權以及使雙邊自由貿易協定現代化的必要性。

瑞士的運動人士一直在敦促瑞士政府重新談判與中國長達施行6年之久的自由貿易協定，以試圖改善該國的人權狀況。該國媒體廣泛報道新疆再教育營的議題。

另外，瑞士政府的文件也點出了永續性與數字化的議題，並稱中國與瑞士因價值觀與制度不同，讓雙方在這兩個議題上有不同的看法。該政府的聲明寫道，瑞士主張建立一個受國際法約束的數字空間，而瑞士政府的計畫「國際日內瓦」將發揮核心作用。

在商業與教育的部分，瑞士認為該政府內部應該加強信息交流和協調，以促進所有與中國打交道的政府部門之間的信息共享。文件指出，該國政府歡迎企業代表丶非政府組織和高等教育機構之間的信息交流，強調這些領域將是瑞士的「全方位瑞士」戰略的其中一部分。瑞士政府的聯邦委員會將向議會的外事委員會通報這一戰略文件。

中國：瑞士給中國貼上惡意標簽

中國駐瑞士大使館22日上午針對瑞士的「中國戰略」文件做出回應，表示雖然該文件肯定中國在經濟發展取得的巨大成就，也對中瑞關系做了積極評價，但北京批評瑞士對中國的政治制度丶少數民族政策和人權發展狀況進行無端指責與攻擊。

中國駐瑞士使館在聲明中寫道：「瑞士給中國貼上一些惡意的標簽，向外界釋放出錯誤信號。這些說法背離基本事實，不利於中瑞關系健康發展。中方對此表示堅決反對。」

中國使館重申，中國重視且保護人權，特別是少數民族的權益，中國人民也享有充分的民主與自由。聲明寫道：「世界上沒有兩片相同的樹葉，也沒有完全相同的政治制度模式，不同文明多元共生才是常態。一個國家體制是否合適，是這個國家的人民說了算。我們希望瑞士摒棄意識形態偏見，尊重中國人民對適合本國國情發展道路和社會制度的選擇。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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