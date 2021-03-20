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有感搖晃！日本宮城發生規模7.2地震 氣象廳急發布海嘯警報
NHK報導，日本東北部宮城縣沿海當地時間20日傍晚6時9分發生規模7.2強震，震源深度約60公里。
日本氣象廳傍晚6時11分發出海嘯警報稱，宮城縣沿海可能有高度一公尺高的海嘯。氣象廳已在當地時間傍晚7時30分解除海嘯警報，但宮城縣各地目前仍有萬名以上居民陸續撤離。
目前已開始有災情傳出。日本東北電力公司網站宣布，宮城縣部分區域在當地時間傍晚6時15分發生停電。縣內栗原市目前共200戶停電。
JR東日本表示，由於地震影響，東北新幹線因停電全線停駛，並進行安全檢查。但他們之後宣布，停電問題已在當地時間晚間7時解決，部分路線會在晚間10時復駛。
東京電力公司表示，目前正在檢查福島第一和第二核電廠是否受地震影響。宮城縣石卷市和女川町的女川核電廠已停止運轉，東北電力公司目前正進行檢查。
東北電力公司指出，青森縣東通村東通核電廠地震震度為3，已於當地時間傍晚6時20分停止運行，但未受地震影響。
NHK稍早報導指出，各地核電廠等核能設施均未受地震影響。
宮城県で震度5強 津波注意報https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/ch3G4oKC4B— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
横浜も地震 少し揺れました pic.twitter.com/5GiuUJAvEX— クレゴロ (@jzx1845) March 20, 2021
#地震— ☀️M̴U̴U̴R̴A̴N̴-̴M̴E̴T̴A̴L̴ (@mm715new) March 20, 2021
情報が変わりました。
先程津波到達とツイしましたが、女川のみで仙台は18時40分との事です。
海には近づかず落ち着いて行動してください。
アウトレットあたりにいる人は中野栄駅方面へ。
先程のツイは削除しました。 pic.twitter.com/t9W4IfpZex
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