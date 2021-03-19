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聯邦議院評估報告：辦奧運無助於改善中國大陸人權

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2008年的北京奧運會就曾引發過相關的討論，國際奧委會當年支持北京舉辦奧運會的理由是，在中國舉辦奧運會，會促進中國的開放進程，進而也會使人權狀況得到改善。圖／德國之聲中文網
2008年的北京奧運會就曾引發過相關的討論，國際奧委會當年支持北京舉辦奧運會的理由是，在中國舉辦奧運會，會促進中國的開放進程，進而也會使人權狀況得到改善。圖／德國之聲中文網

2008年的北京奧運會就曾引發過相關的討論，國際奧委會當年支持北京舉辦奧運會的理由是，在中國舉辦奧運會，會促進中國的開放進程，進而也會使人權狀況得到改善。然而，13年過去了，在人權人士看來，中國的人權狀況非但沒有改善，反而變得更為糟糕。上百萬維吾爾人被投入所謂的再教育營，香港的自治地位被剝奪殆盡，異見人士遭到前所未有的殘酷鎮壓。

有鑑於此，很多國家的政界和民間都已經出現了抵制北京冬奧會的強烈呼聲。聯邦議院學術委員會擬定的一份評估報告中，對2008年北京奧運會同中國人權狀況的發展進行了分析。

評估報告稱，當年所謂舉辦奧運會將促使中國改善人權的期盼，是非常缺乏事實依據的。「無論是國際奧委會和舉辦方簽訂的協定，還是中方的申請材料中，中國方面都沒有就改善人權狀況做出具體和有約束力的承諾。」雙方只是表達了「一般性的保障、期待和希望。」

評估報告中寫道：「中華人民共和國當前的人權局勢充分說明，當年人權組織的判斷更接近事實，中國在人權領域並沒有出現自由化的發展趨勢。」「而藏人和維吾爾的境況仍在不斷惡化。」

評估報告最後問道：人們有什麼理由要相信，2022年的冬奧會會產生同2008年奧運會不同的效果呢？畢竟中國的大環境並沒有發生實質性的變化。聯邦議院綠黨黨團人權事務發言人鮑澤參與了評估報告的起草工作，她對《南德意志報》表示：「當年聽信中國主辦方關於改善人權的不關痛癢的承諾，是非常幼稚的，也是不負責任的。中國的人權狀況完全沒有改善，反而變得更加糟糕了。」

美國已經有一些議員組織起來，發起抵制明年北京冬奧會的活動。德國綠黨籍政治家鮑澤也表示，必須從政治層面上對北京冬奧會予以「蔑視」。她表示，任何政治姿態和訪問活動，都只會給北京當權者臉上貼金，為其宣傳攻勢助陣。鮑澤呼籲政府代表和其他政界人員一定要遠離北京冬奧會，以實際行動對中國違反國際法的行為予以強烈譴責。

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