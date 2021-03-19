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NASA重型火箭2度測試成功 朝重返月球邁進一步

中央社 / 華盛頓18日綜合外電報導
NASA今天成功執行「太空發射系統」火箭的靜態測試。圖擷自YouTube
NASA今天成功執行「太空發射系統」火箭的靜態測試。圖擷自YouTube

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天成功執行「太空發射系統」火箭的靜態測試。美國規劃於2024年再度將人類送上月球，這套新系統上次測試曾出問題，今天則扳回一城。

這次「熱火」測試（hot fire test）是繼今年一月之後的第2次嘗試。在今天的測試中，所有4具火箭的RS-25引擎於美東時間下午4時40分（台北時間19日上午4時40分）同時引燃，全程8分鐘，製造出最大160萬磅推力（710萬牛頓）。

火箭燃料箱內有70萬加侖液態氫和液態氧，燃燒時，噴出大量水蒸氣朝天空升騰。

測試一成功，控制室內響起掌聲，測試負責人若伯爾（Bill Wrobel）在直播中表示：「這些掌聲充分展現了團隊的心情。看起來現在狀態很棒。」

接下來，工程師將分析資料，判斷火箭核心節是否可在整備後，送到佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），然後與「太空發射系統」（Space Launch System）火箭的其他零組件和獵戶座太空船（Orion）組裝在一起，為今年稍後的阿提米絲一號無人發射計畫做準備。

NASA代理署長朱爾契克（Steve Jurczyk）對媒體說：「這是朝向實現阿提米絲（Artemis）計畫目標的重大里程碑。」NASA的阿提米絲登月計畫是要在2024年將太空人再度送上月球，包括一名女性，並建立月球軌道站。

今年一月，NASA在密西西比州的史丹尼斯太空中心（Stennis Space Center）就65公尺高的火箭核心節做過測試，但點燃時間僅一分多鐘。

法新社提到，「太空發射系統」遠比美國太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭強大，但這家由企業鉅子馬斯克（Elon Musk）創辦的公司，也正研發「星艦」（Starship）原型火箭，可望進一步探索太空。

「星艦」近3次飛行測試都以爆炸告終，但分析師認為，這些挫折反而會加速研發，或許「星艦」能成為「太空發射系統」以外另一項可行的選擇。

NASA今天成功執行「太空發射系統」火箭的靜態測試。圖擷自YouTube
NASA今天成功執行「太空發射系統」火箭的靜態測試。圖擷自YouTube

太空人 火箭 NASA

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