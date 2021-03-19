美中會談 北京促撤川普禁令

美中外交高層會談18日起在美國阿拉斯加登場，為美國總統拜登上任以來，雙方高層官員首度會面。知情人士透露，北京計劃要求美國撤回川普任期內針對中國採取的許多措施，包括對華為和中芯國際的銷售禁令，並提議在4月舉行「拜習會」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），18、19日將在安克拉治與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅會面，雙方將各率領十人團隊，進行三回合、各三小時的會談。陸媒央視新聞報導，楊潔篪與王毅率領的中國代表團已在18日凌晨抵達安克拉治。

這場會議將讓美、中有機會重設彼此關係，但中方設定的議題，卻和美方幾乎沒有重疊，代表雙方差距甚大，要修復關係有困難度。拜登政府官員已淡化這場會談將達成協議的預期，形容這只是一次性的會議。

華爾街日報報導，美國官員表示，這次會議是美方對中方在削弱香港自由、中南海軍事擴張、對美盟國經濟壓力、侵害智產權等做法表達不滿的一個管道，美方還計劃提出兩國能在氣候變遷、全球公衛等議題上進行合作。

在中方，楊潔篪和王毅計劃敦促美方官員，取消前總統川普任內對中國大陸實體和個人所實施的制裁與限制措施，包括對華為、中芯等陸企的銷售禁令，還有對中共黨員、大陸學生和國營媒體記者的簽證限制，及關閉中國大陸休士頓總領事館等措施；此前中方已對這些措施採取報復，若美方取消或鬆綁這些限制，中方將考慮消除相關反制措施。

中方也計劃提議，在4月22日世界地球日當天，用各國領袖舉行線上氣候峰會的機會，安排拜登與中國國家主席習近平視訊會談，因為美中都致力於對抗氣候變遷。彭博資訊則引述中方知情人士報導，安排「拜習會」的前提是阿拉斯加會談出現成果。