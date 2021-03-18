法國外交部：參議員有權同任何人會晤

今年二月，中國駐法大使致函法國參議院「台灣交流和研究小組」負責人李察（Alain Richard），表達了對法國參議院今年夏季一次訪台計劃的擔憂。他在信中敦促，訪台期間不應出現任何有損法中關系的會晤活動。

中國方面稱，台灣是中國的一部分，任何同中國保持外交關系的國家，都應遵守這一原則。

一些法國媒體獲取了中國使館信函內容後進行了廣泛報道。據稱，李察收到信後「非常不滿」。李察曾在希拉克總統任內擔任法國國防部長。此前，他就曾以參議員身份訪問過台灣。

信函被媒體披露後，中國駐法使館隨即在其官網上發表了信函全文，並正式要求法國參議員們不要訪問台灣，認為此舉將破壞一個中國原則，並將向「台獨勢力」發出錯誤信號。

3月16日發布於官網上的文章中稱：「無論法國參議員以何種名義訪台,都將被「台獨」勢力所利用，給中法關系和各領域交流合作造成不必要的干擾。」

周三，法國外交部女發言人不願就此事置評。她只是說，法國是一個實行三權分立的民主國家，「法國議員有權自由決定他們去哪裡訪問，以及同誰會面。」

中國駐法大使盧沙野的言論在巴黎引起爭議已非首次。去年四月，盧沙野發文發推為北京的防疫政策辯護，並批評西方的防疫不力，造成疫情擴散，因而被法國外交部召見。

達揚 / 文山 （路透社）

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