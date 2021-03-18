邁克爾、康明凱即將在中國法庭受審

加拿大外交部長加諾(Marc Garneau)3月17日發表聲明稱，加拿大駐北京的大使館已經接到通知，對邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)和康明凱（Michael Kovrig）的庭審分別安排到3月19日和3月22日。聲明寫道，「對康明凱和斯帕弗先生的任意拘留是加拿大政府的最高優先事項，我們將繼續不懈努力，確保他們立即獲釋。」聲明還稱，「我們認為他們是被任意拘留，對相關程序缺乏透明度仍深感不安。」

3月18日，路透社記者在中國外交部例行記者會問道，「加拿大外交部說，中方將於明天在丹東以及下周一在北京分別審訊康明凱和邁克爾。中方能否證實？」對此， 外交部發言人趙立堅表示，「中方已多次就有關加拿大公民個案闡明立場。中國司法機關依法獨立辦案，並充分保障有關人員各項合法權利。中方一貫按照《維也納領事關系公約》《中加領事協定》和中國有關法律法規，處理包括領事通報在內的有關事宜。」

加拿大警方2018年12月1日逮捕華為首席財務官孟晚舟後不久，加拿大商人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor，中方報道稱其為邁克爾)即於2018年12月10日因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，被丹東市國家安全局審查。同一天，曾任加拿大駐華大使館一等秘書兼副領事的康明凱（Michael Kovrig）在中國被國家安全部逮捕。

2019年3月4日，新華社引述「有關部門」消息稱，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關系人，竊取、刺探中國敏感信息和情報。邁克爾是康明凱的重要情報關系人，向康明凱提供情報。康的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律。

邁克爾·斯帕弗2019年5月16日被正式逮捕，罪名是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密罪。同一天，康明凱因涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪被正式批捕。2020年6月19日，邁克爾和康明凱被提起公訴。

中國一直否認這兩名加拿大公民遭到長期拘押與孟晚舟案有直接的關聯，但是外界認為這明顯是中方的報復行為。

目前，加拿大法庭對孟晚舟引渡案的審理已進入最後階段。一般認為，在雙方都不提出上訴的情況下，有關引渡審理可能到五月中旬結案。

拜登政府要求中方立即釋放兩名加拿大人

美國總統拜登上任後強調會更重視與盟友合作，共同應對中國的挑戰。據報道，2月23日，拜登在與加拿大總理特魯多的會談中表示，美國將與加拿大合作，確保兩名被中國關押的加拿大人被安全釋放。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在2月28日加拿大廣播公司播出的訪問中再次重申，美國將繼續與加拿大合作，努力讓兩名被中國關押的加拿大人盡快獲釋。他說，「在兩名加拿大人的議題上，我們堅決與加拿大站在一起，要求中國政府立即釋放他們。我在與中國官員的對談中已明確表示了這一點。我們期待看到兩名加拿大人能回國的那一天。」

舉行面對面會晤。這次會晤被視為一次重要的互動和試探。中方稱此次會談為「高層戰略對話」，但據路透社報道，華盛頓方面則表示，阿拉斯加會談將是一次性的，未來任何交往都取決於中國對自身行為的改善。

樂然（綜合報道）

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