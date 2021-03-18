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「宇宙網」初影像藏驚喜 數十億矮星系現蹤

中央社 / 巴黎18日綜合外電報導

科學家透過模型探索約120億年前宇宙初期的樣貌，首次看到氫氣密密麻麻光亮絲線構成的「宇宙網」；不僅於此，他們還發現宇宙網的亮光，來自先前未被觀測到的數十億個矮星系

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，科學家很久以前就透過宇宙模型推論有「宇宙網」的存在，但先前從未直接觀測到或捕捉到影像。大部分星系，包括我們所在的星系，都是在「宇宙網」上誕生。

這些光亮的細絲只存在於宇宙大爆炸後的10至20億年間，而現在，透過歐洲南方天文臺（EuropeanSouthern Observatory）「極大望遠鏡」（Very LargeTelescope）8個月觀測加上長達1年的數據處理，「宇宙網」終於現蹤。

但科學家表示，最大的驚喜不在發現「宇宙網」本身，而是模擬顯示，「宇宙網」的亮光來自數十億個先前看不見、未被發現的矮星系。

研究成果發表在「天文與天體物理學」（Astronomy & Astrophysics）期刊。

法國里昂天體物理研究中心（Centre forAstrophysics Research）科學家貝肯（Roland Bacon）告訴法新社，「經過初期的黑暗之後，宇宙爆發亮光，製造出大量恆星」，「問題是，是什麼終結了那段黑暗」，讓初期宇宙進入所謂的「再游離時期」（reionisation）。

天文學家先前都只能透過類星體間接觀察宇宙網的局部面貌。類星體強大的輻射就像汽車的車頭燈，照出光沿線的氣雲。

但那些區塊並非宇宙網絡的全貌。

團隊將配備3D攝譜儀MUSE的「極大望遠鏡」瞄準天空一個區塊長達140個多小時，其瞄準的區塊有一部分是外太空照片「哈伯深領域」（Hubble Ultra DeepField, HUDF）涵蓋的範圍，但MUSE加上「極大望遠鏡」組合出世上最強大的觀測系統之一，其取得的新影像探究到初期宇宙的新深度，新發現的星系，有40%超過哈伯範圍。

由於這些星系的光亮太過微弱，現今器材無法獨立偵測，但發現它們存在，就可能增強並挑戰現有的星系形成模型。

法國原子能委員會（Atomic Energy Commission）研究人員達迪（Emanuele Daddi）評論表示：「這項發現非常重大，我們從沒看過這種規模的排氣，這對我們了解星系的形成非常重要。」

原子能委員會沒有參與此次研究。

星系 法國

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