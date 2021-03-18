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拜登稱普京是「殺人犯」 莫斯科怒了

德國之聲 / 德國之聲
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

外交圈人士表示，在拜登指責普京是「殺人犯」、美國將追究這位俄羅斯總統干預美國大選的行為後，俄美關系已經處於崩潰的邊緣。

拜登到底說了什麼？

在接受ABC新聞采訪時，拜登被問及是否相信普京是「殺人犯」、是他下令暗殺其政治對手時，拜登回答說：「是的，我相信。」

對於美國情報部門報告稱普京在2020年11月的美國大選中暗中支持特朗普、試圖詆毀拜登和民主黨一事，拜登也回應稱，「他（普京）會為此付出代價的」，「你們很快就會看到」。

俄羅斯如何反應？

克林姆林宮方面否認試圖干預去年的美國大選，稱美國情報部門的報告是「假的、毫無根據的」，表示這樣的言論只會傷害本已艱難的俄美關系。

俄羅斯周四（3月18日）表示，已經召回其駐美大使。俄羅斯外交部說：「俄羅斯駐華盛頓大使安東諾夫（Anatoly Antonov）已受邀來莫斯科進行磋商，以分析俄美外交關系何去何從」。

俄羅斯國會上議院副主席科薩切約夫（Konstantin Kosachyov）稱，如果說此前有希望美國新政府會改變其對俄政策，拜登的言論結束了這種希望。

科薩切約夫表示，召回俄羅斯大使合情合理，而俄羅斯可能采取更多行動。他在Facebook上發帖稱，「如果美方沒有任何解釋或者道歉，我懷疑這將不會是最後一次」。

俄羅斯國家杜馬（國會下議院）親克裡姆林宮的議員奇林加洛夫（Artur Chilingarov）則呼籲莫斯科，作出「強硬反應」。

對於拜登的言論，俄羅斯國家杜馬主席瓦羅丁（Wjatscheslaw Wolodin）說，「這是無能為力驅使下的歇斯底裡」。他在Telegram上寫道：「普京是我們的總統，對他的攻擊就是對我們國家的攻擊」。

王凡/洪沙（法新社，路透社，德新社）

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俄羅斯 拜登 莫斯科 普亭

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