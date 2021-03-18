坦尚尼亞總統去世 曾相信草藥能戰勝新冠惹爭議

民粹主義色彩濃厚的坦尚尼亞總統馬古富力（John Magufuli）相信，憑籍對上帝和草藥的信仰，足能戰勝COVID-19新冠。他長期否認存在新冠瘟疫，而只說是肺病或呼吸問題。現在，馬古富力辭世，享壽61歲。據副總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）通報，因慢性心律失常，馬古富力本周三（3月17日）在達累斯薩拉姆一家醫院逝世。他指出，馬古富力總統患此病十余年。觀察家認為，此說是對新冠當為其死因這一傳言的回應。

數天來，有關總統健康狀況的猜測不斷。他最後一次出現在公眾面前是2月27日。利蘇（Tundu Lissu）等流亡反對派政治家對有關馬古富力總統染疫的猜測起了推波助瀾的作用。利蘇曾這樣寫道：「隨著他的新冠否認主義跌得粉碎，他要求祈禱而不信科學的瘋狂已被證明是一支致命的回頭箭。」利蘇透露，根據他獲得的信息，馬古富力總統曾因病重而送醫，先是進了肯尼亞首都內羅畢的一家醫院，隨後被送至印度。

輕描淡寫新冠危害

馬古富力總統生前一再淡化冠狀病毒帶來的危險，並質疑檢測的可信度。作為篤信基督教徒，他呼籲這個前德國殖民地的約5800萬居民就 「呼吸道疾病」連續祈禱三天，相信此後本國便暫時不會有新冠之虞。自2020年5月起，坦尚尼亞不再公布染疫新數字。

馬古富力要求該國衛生部對外國研制的疫苗持謹慎態度，並質疑疫苗何以能如此迅速研制出來。眾多非洲國家規定，此前乘飛機抵達的外國游客先要接受數天隔離，他卻讓這個東非國家開放旅游。遲至今年2月，他才建議人們戴口罩，作為保護措施，只戴本國口罩。

兩極化

因其不妥協的執政風格，2015年上台的馬古富力有時被稱為 「推土機」，並在這個東非國家導致兩極化。支持者挺他的原因是其領導風格、大型基礎設施項目及承諾打擊腐敗；批評者和人權人士則譴責他日益限制新聞自由、言論自由和反對派團體的工作。

大赦國際有此評語：「內容廣泛的鎮壓性法律賦予當局廣泛權力，強使批評者沉默，阻止媒體、非政府組織和在野黨的運作」。國際人權組織——人權觀察確認，在馬古富力治下，坦尚尼亞的人權記錄一直惡化。

去年連任備受爭議

去年，馬古富力確保自己在一次有爭議選舉中獲第二次授權。在選戰中，他嚴厲打壓反對派領袖利蘇。多名反對派人士被捕、抗議活動遭到鎮壓。不過，對新冠大流行瘟疫的態度在馬古富力的聲譽上留下永恆印記。

娶一名教師為妻的這位農莊主之子1959年10月29日出生在西部查托（Chato）地區。他當過教師，在達累斯薩拉姆大學獲化學博士學位，進入政界後，他很快以議員以及多個部長的身份出人頭地。

馬古富力去世後，副總統哈桑依照憲法擔任國家最高職務，直至2025年下屆選舉。

凝煉/洪沙（德新社，路透社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】