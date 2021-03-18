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加拿大放寬安樂死條件 非絕症也可申請

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
加拿大17日通過法案，允許患有嚴重疾病，但不被認定會立即死亡的病人，也可以選擇安樂死。示意圖／ingimage
加拿大17日通過法案，允許患有嚴重疾病，但不被認定會立即死亡的病人，也可以選擇安樂死。示意圖／ingimage

加拿大通過新法案，放寬安樂死條件！加拿大2016年安樂死就已合法化，但規定死期必須是「可合理預期」的病人，才可申請安樂死。但17日新法案通過後，加拿大未來患有嚴重疾病，但不被認定會立即死亡的病人，也可能享有申請安樂死的權利。

放寬安樂死條件

根據《路透社》報導，加拿大參議院17日通過法案，放寬申請醫療輔助死亡（安樂死）的條件，讓患有嚴重疾病，但不被認定會立即死亡的病人，也可以選擇安樂死。

加拿大從2016年起，通過安樂死合法化，允許「可合理預期」死期的病人能選擇安樂死，單純罹患精神疾病的患者則被排除在外，但2019年魁北克省高等法院裁定前述規定違憲。新法案將前述項規定取消後，未來精神疾病患者有望獲得安樂死的權利。

根據《環球新聞》報導，安樂死法案修法是由2位嚴重殘疾的魁北克市民所促成，因為他們在法庭上成功爭取到安樂死的權利，儘管他們的死期並非「可合理預期」的。

擔憂加劇歧視

但該法案引起殘疾人權利團體的強烈批評，稱它貶低身障者及精神病患者的生命。加拿大包容組織的克里斯塔·卡爾發表聲明表示：「政府的行動使我們倒退數十年，並且會加劇這個國家對於身心障礙者的歧視。」

根據加拿大政府數據，2016年至2019年間，有近1萬4000人在加拿大接受安樂死。除了加拿大外，西班牙、荷蘭、比利時、盧森堡、紐西蘭、瑞士和美國的幾個州，以某種形式輔助死亡都是合法的。

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