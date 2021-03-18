禁戴伊斯蘭頭巾入校 奈及利亞釀衝突

女學生戴頭巾上學，演變成學校停課憾事。稍早奈及利亞部分基督教學校因為禁止穆斯林女學生戴頭巾上學，竟遭到政府下令停課，事後雖然已復學，但學生受教權已遭到影響。在非洲其他國家，戴頭巾與否，已造成不少信仰之間的衝突。

基督教學校禁戴頭巾

據《宗教新聞社》報導，日前奈及利亞西部夸拉州因為校方對於校內是否開放戴頭巾而引發衝突，結果造成至少10間基督教學校被臨時停課。這起衝突始於今年2月，當時學校校長拒絕戴頭巾的穆斯林學生入校，因為校方聲稱，戴頭巾違反當初基督教宣教士建校的精神。

奈及利亞基督教協會牧師伊比泰耶表示，「我我們學校是由教會贊助，而非一般公立學校，因此，不能開放戴頭巾的學生進入校園。」2015年，剛果、查德、幾內亞與喀麥隆也都禁止伊斯蘭保守服裝，以便對抗極端組織博科聖地，其他突尼西亞及摩洛哥等以穆斯林為主的非洲國家也都禁止波卡。

宗教信仰衝突

《泛非通訊社》報導，夸拉州政府是在2月19日關閉10間補助款學校，因為對於是否開放戴頭巾的爭議未停歇。不過，3月16日當地政府已重新開放10所停課的學校，教育局局長阿迪奧桑表示，「基於尊重與理解，政府允許穆斯林公立學校學童戴頭巾的政策，希望帶來永續的和平與和諧。」

在烏干達，對於是否戴頭巾的爭議也備受爭議。烏干達穆斯林婦女願景主席齊比拉表示，「最大的問題發生在公立學校，許多學校都已基督教化，因此不容許戴頭巾，烏干達也不容許穆斯林婦女的護照照片有戴頭巾。」

對此，伊斯蘭研究與教育信託基金會的穆斯林信仰學家克林認為，這些衝突是因為兩個信仰沒有理解與對話。他指出，「在奈及利亞，部分爭議源於基督徒與穆斯林無法認同誰才是大宗，而在肯亞，則是因為缺乏知識與茁壯的宗教極端主義所造成。」

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